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Vzácný obraz Panny Marie se po náročném restaurování vrátil do Zlatých Hor

Dalibor Maňas
  5:44
Vzácný obraz Panny Marie Pomocné se po náročném restaurování vrátil do Zlatých...

Vzácný obraz Panny Marie Pomocné se po náročném restaurování vrátil do Zlatých Hor. Třísetleté dílo, zdobené zlatem a drahými kameny, bude veřejnosti představeno na poutní slavnosti 16. srpna 2026. | foto: Ostravsko-opavská diecéze

Před více než dvaceti lety tehdejší vysokoškolák Martin Číhalík v olomouckém...
Vedoucí restaurátorského týmu Martin Číhalík ukazuje dekorativní malby na...
Původní kostel Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách, který zbourali komunisté....
Dnešní kostel Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách byl postaven po revoluci a...
5 fotografií
Vzácný obraz Panny Marie Pomocné se po náročné práci restaurátora vrací do farního kostela ve Zlatých Horách v Ostravsko-opavské diecézi, kde bude slavnostně přivítán při nedělní poutní mši. Umělecké dílo staré tři sta let se dočkalo důkladného odborného průzkumu včetně rentgenování a dendrochronologické analýzy, která potvrdila jeho vznik na počátku 18. století.

Obnova ikonické kopie Pasovské Madony je součástí čtyřleté rekonstrukce celého hlavního oltáře. „Jeho celkové náklady dosáhnou 4,7 milionu korun,“ uvedl Ondřej Elbel, mluvčí biskupství.

Obraz Panny Marie Pomocné, který se vrátil z restaurátorské dílny z Brna, věřící ve zlatohorském farním kostele slavnostně přivítají v neděli 16. srpna. „Stane se tak při poutní slavnosti,“ uvedl mluvčí.

Toto dílo je spjato s poutním místem Maria Hilf a zatím zůstane na bočním oltáři zlatohorského farního kostela. Do hlavního oltáře jej restaurátoři vsadí až za několik let po dokončení restaurátorských prací na celém oltáři.

Vzácný obraz Panny Marie Pomocné se po náročném restaurování vrátil do Zlatých Hor. Třísetleté dílo, zdobené zlatem a drahými kameny, bude veřejnosti představeno na poutní slavnosti 16. srpna 2026.
Před více než dvaceti lety tehdejší vysokoškolák Martin Číhalík v olomouckém Červeném kostele – sloužícím jako sklad knih – brigádničil, teď má na starosti rekonstrukci této památky.
Vedoucí restaurátorského týmu Martin Číhalík ukazuje dekorativní malby na původních trámových stropech a stěnách v historickém domě v Mečové ulici v Brně. (12. srpna 2025)
5 fotografií

„Práce máme rozvržené na čtyři roky. Celkové náklady dosáhnou 4,7 milionu korun,“ naznačil Václav Kotásek, vedoucí stavebního odboru na Biskupství ostravsko-opavském.

Obnovu oltáře a vzácného obrazu by měly z největší části pokrýt dotační příspěvky z Programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury.

Na opravách se však podílí také město Zlaté Hory a Biskupství ostravsko-opavské.

Obraz na rentgenu

Restaurování obrazu předcházel důkladný průzkum ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Kovové prvky pomáhalo analyzovat Technické muzeum v Brně.

Odborníci se zaměřili také na metodu dendrochronologie, která odhalila, další zajímavosti. „Obraz je vymalován na jedlovém dřevě pokáceném v letech 1713 a 1714,“ přiblížil restaurátor Martin Čihalík.

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Průzkum potvrdil, že informace z farní kroniky o objednávce obrazu v roce 1718 pro poutní místo Maria Hilf odpovídají. V roce 1729 pak místní obraz přenesli do farního kostela.

„Zjistili jsme, že pod obrazem hořívalo velké množství svíček, což dokládaly zbytky vosku pod kovovými prvky na obraze,“ uvedl Čihalík.

Velkou změnou obraz prošel po roce 1870, kdy jej řemeslníci ořezali, aby se vešel do nového rámu. „O tom vypovídá neúplný nápis, který jsme po sundání rámu nalezli,“ popsal brněnský restaurátor.

Práce jeho dílny Pastiglia spočívala v zachycení originální malby, odstranění přemaleb, vyčištění nánosů i příprava takzvaného plovoucího roštu na zadní desce obrazu. „Dovede reagovat na změny teplot v kostele,“ vysvětlil Čihalík.

S obrazem se po několika měsících loučil s těžkým srdcem. „Dlouho jsme na dílně neměli tak krásné dílo,“ hodnotí a oceňuje práci malíře Simona Schwarze, kterému se podařilo vytvořit velmi kvalitní kopii obrazu Panny Marie Pasovské.

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Pasovská madona

Zlatohorský obraz je jednou z významných kopií díla Lucase Cranacha staršího a jeho Pasovské Madony z roku 1537, která je dnes k vidění v Innsbrucku v katedrále svatého Jakuba.

V poutním kostele v Mariahilf v Pasově je umístěna kopie z roku 1612 od Josefa Abenta, která se stala vzorem pro interpretace díla po celé Evropě.

„Slavnostní přivítání Panny Marie se uskuteční v neděli 16. srpna při poutní mši svaté ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v 9:00 hodin ve farním kostele,“ řekl farář Bartłomiej Blaszka.

Poté, co pracovníci obraz z restaurátorské dílny do kostela přivezli, dorazili k němu neplánovaně první poutníci. „Byli to Štěpán a Emma, kteří putují z Brna do polské Čenstochové. Je to krásné poutní spojení – od Panny Marie Zlatohorské k Panně Marii Čenstochovské,“ naznačil Blaszka.

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