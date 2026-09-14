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West Ham a Baník chystají uctění památky zesnulého brankáře Mikloška

Darek Štalmach
  16:42
V Ostravě i v Anglii vzpomínají na legendárního brankáře Luďka Mikloška, který ve čtyřiašedesáti letech podlehl rakovině. Bývalí spoluhráči a fotbalové osobnosti jako Karel Kula, Jan Laštůvka, Dušan Vrťo či Libor Radimec vyzdvihují jeho přátelskou povahu, humor a výjimečné postavení, které si vybudoval v Baníku Ostrava i ve West Hamu.

Památku zesnulého gólmana uctí oba jeho domovské kluby prostřednictvím vzpomínkových akcí, minuty ticha a černých pásek.

Ještě na začátku sezony seděl Luděk Mikloško na tribuně s někdejším spoluhráčem Karlem Kulou a asi čtvrt hodiny se bavili o fotbale.

„Říkal mi, že už na fotbaly moc nechodí, že už to nedává a že už je to s ním špatné. Dál jsme to nerozebírali. Spíš jsme se snažili bavit o pozitivních věcech,“ vzpomíná Kula na jejich poslední setkání.

Pietní místo na ostravských Bazalech, kde mohou fanoušci a veřejnost uctít památku fotbalové legendy Baníku Ostrava a bývalého reprezentačního brankáře Luďka Mikloška, který zemřel ve věku 64 let.
Pietní místo na ostravských Bazalech, kde mohou fanoušci a veřejnost uctít památku fotbalové legendy Baníku Ostrava a bývalého reprezentačního brankáře Luďka Mikloška, který zemřel ve věku 64 let.
Pietní místo na ostravských Bazalech, kde mohou fanoušci a veřejnost uctít památku fotbalové legendy Baníku Ostrava a bývalého reprezentačního brankáře Luďka Mikloška, který zemřel ve věku 64 let.
Pietní místo na ostravských Bazalech, kde mohou fanoušci a veřejnost uctít památku fotbalové legendy Baníku Ostrava a bývalého reprezentačního brankáře Luďka Mikloška, který zemřel ve věku 64 let.
10 fotografií

Na legendárního brankáře, který podlehl zhoubné nemoci, dnes vzpomínají v Ostravě i v Anglii. Na Bazalech vzniklo i pietní místo s kondolenční knihou. Podle jeho někdejších spoluhráčů bylo jen málo fotbalistů tak oblíbených jako právě on.

Pro Kulu nebyl Mikloško pouze někdejším spoluhráčem. Společně hráli za Baník a dlouhé chvíle spolu trávili také během reprezentačních akcí.

„Vnímal jsem ho jako parťáka, protože jsme spolu prožili hodně dnů i večerů. Na reprezentačních srazech a soustředěních jsme spolu spávali na pokoji. Byl to asi můj, co se fotbalu týče, asi nejlepší přítel,“ vzpomíná Karel Kula.

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Jejich přátelství pokračovalo i po Mikloškově odchodu do Anglie. Když se Kula rozhodoval o zahraničním angažmá, právě Mikloško mu zařídil zkoušku ve West Hamu.

„Týden jsem byl u něj doma, starali se o mě. Znal jsem i jeho rodiče. Když jsme jezdili na reprezentační srazy, stavovali jsme se u nich cestou tam nebo zpátky, poseděli jsme, dostali dobré jídlo a pobavili se,“ vzpomíná.
S Baníkem zůstal Luděk Mikloško spojený až do závěru života.

„On tady byl s námi vlastně v podstatě až do konce. Každý den, když už tady nemohl být, tak jsme si psali, volali. Každou situaci velmi prožíval a o to víc nás mrzí ten rychlý odchod,“ komentoval poslední měsíce výkonný ředitel Baníku Matěj Šturala.

Brankářský kolega

Podobně na poslední období vzpomíná bývalý reprezentační brankář Jan Laštůvka. „Byl velký bojovník. Všichni jsme věděli, jak nemoc pokračuje, ale žádný den to na sobě nedával znát. Snažil se být pořád pozitivní a co mu zdravotní stav dovoloval, snažil se být mezi námi a jezdit i na zápasy.“

Laštůvka přitom patří ke generaci gólmanů, která na Mikloškovi vyrůstala.

„Každý měl nějaký vzor. U mě to byli pan Stejskal s panem Mikloškem. To byly moje první začátky, když jsme si jako děti za barákem hráli na tahle jména,“ vzpomíná.

Později se s Mikloškem potkal i on ve West Hamu a na vlastní oči viděl, jak výraznou stopu tam ostravský brankář zanechal.

„Všichni ho uznávali a na každém kroku ho zdravili. Byl tam velice oblíbený. Vzpomínám si, že na každé rozcvičce před zápasem fanoušci zpívali jeho chorál. Opravdu tam zanechal dobré jméno a myslím, že naši hráči, kteří přišli po něm, to možná měli o něco lehčí,“ říká Laštůvka.

Baník Ostrava

Na Mikloškovu oblibu mezi spoluhráči vzpomíná také Dušan Vrťo, který s ním odehrál několik sezon v Baníku.

„Byl pohodový. Jaký byl na hřišti, takový byl na tréninku, před zápasem i po zápase. Po vítězných zápasech jsme si občas šli sednout a Luděk nemohl vynechat žádnou takovou akci. Všude patřil mezi baviče a dělal atmosféru takovou, jaká měla být.“

„Myslím, že na něj nikdo neřekl křivé slovo. Vždycky se samozřejmě najde někdo, kdo něco má, ale myslím, že devětadevadesát procent lidí mělo Luďka rádo,“ dodává Vrťo.

Jeho humor okusil i sám. Když v roce 1992 odešel do Skotska a v klubu se zajímali o jeho starší zdravotní problémy, obrátili se právě na Mikloška.
„A Luděk jim řekl: ‚No jo, on byl na vojně a oni ho tam postřelili.‘ Tak mu volám a říkám: ‚Luďku, co to blbneš? Co jim říkáš, že mě na vojně postřelili? Vždyť mě nikdo nepostřelil!‘“

Ve skutečnosti šlo o komplikace po špatně aplikované injekci během Vrťova vojenského angažmá v Banské Bystrici.

„Nakonec jsme se tomu všichni smáli. A Luděk mi říkal: ‚No tak co, aspoň vidíš, že to tam žije.‘“

Člověk jako lusk...

Ještě mladého Mikloška zažil v Baníku Libor Radimec. „Byl to gólman, který nás podržel, zapadl do kolektivu a zaslouženě si vydobyl pozici do Anglie. Protože tady něco ukázal,“ vzpomíná někdejší reprezentant. „Byl to brankář na úrovni a člověk jako lusk.“

Památku Mikloška nyní chtějí připomenout oba kluby, s nimiž je jeho kariéra spojena nejvýrazněji.

West Ham oznámil, že mu vzdá hold před úterním utkáním třetího kola Carabao Cupu proti Fulhamu.

„Jeho památce bude věnován i náš následující domácí zápas v rámci EFL Championship proti Queens Park Rangers v pátek 9. října. Další pocty se objeví na klubových kanálech v nadcházejících dnech,“ oznámil londýnský klub.

Baník má kvůli rozpisu soutěže situaci složitější. Nejbližší zápas odehraje na Slovácku, kde bude před utkáním minuta ticha a ostravští fotbalisté nastoupí s černými páskami. Poté následuje reprezentační přestávka a doma se Baník představí až s výrazným odstupem.

Klub proto zvažuje, že Mikloška připomene také při přátelském utkání v Katovicích.

„Určitě při domácím zápase na něho vzpomeneme. Teď hrajeme venku, bohužel pak hrajeme zase až za měsíc, takže nám los moc do karet nejde. Věřím tomu, že možná při přátelském utkání v Katovicích něco vymyslíme,“ uvedl Šturala. „Na Slovácku pak budeme držet určitě minutu ticha a nastoupíme samozřejmě v černých páskách.“

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