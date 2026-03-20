Informaci o úmrtí Aleše Zedníka zveřejnil na svém webu ostravský magistrát. Uvedl, že ve foyer Nové radnice vznikne pietní místo, kde se s bývalým primátorem bude moci symbolicky rozloučit i veřejnost.
Prostějovský rodák Zedník vystudoval Hutnickou fakultu Vysoké školy báňské, kde později i vyučoval. Pracoval jako ekonom a asistent ředitele ve Výzkumném ústavu Vítkovic, posléze zastával různé ředitelské, manažerské a konzultantské pozice v několika společnostech
Od roku 2008 Zedník působil jako honorární konzul Ruské federace v Ostravě. Byl také mimo jiné jedním ze spoluautorů knihy Pět proti gestapu o odbojové skupině Karla Břenka, jež působila na Ostravsku v letech 1943 a 1944.
„Aleš Zedník byl výraznou osobností ostravského politického života. Budeme si ho vždy pamatovat jako člověka, který stál v čele našeho města během jednoho z těch období, kdy moravskoslezská metropole prodělávala výrazné změny,“ uvedl současný ostravský primátor Jan Dohnal (ODS).
Zedník měl podle něj nesmazatelný podíl na tom, že Ostrava všechny výzvy a těžkosti zvládla, aby dnes byla moderním a přívětivým městem.
„Zdaleka ne ve všem jsem s ním souhlasil, úctu si však zaslouží,“ napsal k Zedníkově úmrtí na síti X bývalý ostravský primátor Tomáš Macura.
Zedník vzbuzoval rozporuplné reakce. Velkou kritiku musel snést poté, co se stal ruským konzulem a ve stejném objektu v centru Ostravy, kde sídlil konzulát, vznikl i konzulát neuznané Doněcké lidové republiky.
Byl také znám svými převleky podle typu akce, které se zúčastnil. Místně proslul i tím, že v rámci oslav osvobození Ostravy vystoupil se skupinou Alešovi zedníci či jako DJ Alda obhajoval CzechTek. Tento festival techno hudby provázely konflikty účastníků s policií a místními obyvateli. V roce 2005 například policie tvrdě zasáhla proti návštěvníkům festivalu na Tachovsku.