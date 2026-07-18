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Umělá inteligence nemá vkus, ale zrychlí vás, říká pořadatel obřího AI festivalu

Darek Štalmach
  17:00

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Dalibor Mráz vede platformu CERNA.AI. Ta v září pořádá největší tuzemskou akci zaměřenou na umělou inteligenci. Festival a konference se uskuteční 15. září v ostravském Gongu. (15. července 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Největší tuzemskou akci zaměřenou na umělou inteligenci chystá na 15. září do ostravského Gongu platforma CERNA.AI, působící v rámci krajské organizace Černá kostka. „Nechceme lidem jen vyprávět, co všechno AI jednou dokáže. Měli by si odnést něco, co mohou hned využít,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz vedoucí platformy CERNA.AI Dalibor Mráz.

Dokázala by umělá inteligence sama připravit celý festival?
Připravila by velmi obecný návrh. AI dokáže vytvořit průměrně dobrou webovou stránku nebo základní program akce, možná lépe než řada lidí. Posledních dvacet nebo třicet procent, tedy originalitu, nápad a určitý šmrnc ale sama nepřidá. Musíte ji navádět, upravovat výsledek a vědět, kam chcete dojít.

Proč to podle vás nedokáže?
Protože nemá vkus ani vlastní osobnost. Pracuje se statistickou pravděpodobností a předpovídá, co má následovat. Když jí řeknete, aby byla kreativní, může přeskočit nejpravděpodobnější možnosti a náhodně vybrat něco méně obvyklého. Neobvyklé ale ještě neznamená kreativní. Kreativita vzniká spojením zajímavého kontextu, zkušenosti, osobnosti a vkusu.

Svět je plný vizionářů, kteří se snaží předpovídat něco, co přesně nevědí ani šéfové největších technologických firem.

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