Pilot ve stresu i nepřízeň počasí. Úřad zveřejnil příčiny tragického pádu letadla

Závěry vyšetřování zveřejnil na webu Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
Podle zprávy pilot neměl žádnou kvalifikaci pro létání v noci a podle přístrojů. Nad letadlem ztratil kontrolu.
V klesavé zatáčce narazil do země. „S vysokou pravděpodobností v důsledku ztráty prostorové orientace při letu v meteorologických podmínkách, na které pilot nebyl kvalifikován a letoun certifikován,“ uvedl ústav.
Pilot navíc letěl po soumraku, což u letounů, které nejsou vybaveny navigačními přístroji, není možné.
V Mošnově přistát nešlo
Pilot startoval v Novém Městě nad Metují a mířil k letišti v Mošnově na Novojičínsku. Tam mu ovšem počasí neumožnilo přistát.
Pilot byl podle zprávy pod časovým tlakem, což vedlo k nedostatku času pro řešení nepředvídaných okolností. Jednal ve stresu. Zamířil proto na letiště v Zábřehu na Opavsku, které je nedaleko Štítiny.
Při pokusu o sestup havaroval. Nehoda se stala okolo 17:00. Policii ji nahlásilo nezávisle na sobě několik svědků. Pilot na místě zemřel.
„To letadlo bylo docela nízko. Zprvu jsme se domnívali, že je to docela velký dron. Potom došlo k tomu, že jsem zaslechl tlumivý pád. S kamarádem jsme se tam šli podívat. Já jsem si svítil baterkou na mobilu a byl cítit benzin. Pak jsem viděl další lidi, jak jdou ze směru od ulice Polní. Ti našli to letadlo ve křoví, tak jsme šli k nim. Viděl jsem křídlo, bylo velké asi 2,5 metru, tak jsem hned zavolal linku 112,“ popsal okolnosti nehody jeden ze svědků.