Dovolená za zvuku sirén. Ukrajinci volí bezpečnější města, někdo míří za hranice

Lidé z Ukrajiny přiznávají, že při výběru ubytování zařadili do filtru vyhledávání bunkry a úkryty, zásoby potravin či nouzové oznamovací systémy.

Za zpřísněných podmínek se konají příměstské tábory, byť někdy za zvuku sirén. Na delší pobyty a za větším bezpečím jezdí děti do Karpat. „I my si potřebujeme odpočinout, vydechnout, zapomenout na to všechno, co se děje. Jet někam, kde nejsou výbuchy,“ říkají lidé.