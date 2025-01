Na prosincové Vánoce přešla jen část Ukrajinců. Místo svátků řeší spíše válku

Většina oslovených lidí pak přiznala, že Vánoce neprožívá: „Slavit budeme, kdy uznáme za vhodné, hlavně ale na žádné oslavy nemáme náladu. Řešíme jiné věci. Bohužel.“ uvádějí.

„Vánoce jsou to poslední, na co teď myslím. Samozřejmě, že prostřeme slavnostní stůl, ale nějak to neřeším. Spíše sleduji zprávy, jak se vyvíjí válka. Dobré to není, tak jaképak oslavy?“ uvedl Eduard z Čerkas. „Synovi jsem koupil hračku. Ale víte co, on, zdá se, na svátcích taky nijak zvlášť nelpí. Jediné, o čem možná přemýšlí, je dron. A moje Vánoce? Abych byl upřímný, řeším spíše to, kdy mám volno, kdy se vyspím.“