Lidé darovali už mnoho, potřeba pomoci válečným uprchlíkům však trvá

Už třetí týden proudí do země uprchlíci před válkou na Ukrajině. V Moravskoslezském kraji se jich zatím ubytovalo přes sedm tisíc. Nejen pro ně pokračují a vznikají nové humanitární sbírky. Potřeby se mění. Seznamy jsou na webu či sociálních sítích organizátorů.

Novou materiální a potravinovou sbírku na pomoc lidem zasaženým válkou vyhlásila včera například Diecézní charita ostravsko-opavská. Sbírka potravin a hygienických potřeb potrvá do konce března. Zapojí se do ní 15 oblastních charit, které působí na území kraje.

„Lidem v tíživé situaci, kteří žádají o azyl, pomáhá charita v kraji od počátku války na Ukrajině. Za prvních čtrnáct dní se její pracovníci postarali asi o 600 běženců, kterým v první fázi zajistili potraviny, hygienické prostředky a ošacení,“ uvedl ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo.

Pomoc je ale podle něj stále potřebná, proto diecéze vyhlásila sbírku. Její důležitost potvrzuje Marcel Brož, ředitel Charity Nový Jičín, která má vlastní humanitární sklad.

„V akutní fázi jsme pomohli asi 200 Ukrajincům. Z našeho skladu jsme připravili potravinové a hygienické balíčky, posloužil i náš charitní šatník. Pomohly nám sponzorské dary firem a okolní obce. Aktuálně ale začínáme pociťovat nedostatek potravin, které pomalu docházejí,“ popsal situaci Brož.

Dárci, kteří by se chtěli do charitní sbírky zapojit, mohou přinášet trvanlivé potraviny a drogerii ze seznamu každý čtvrtek a pátek od 10 do 18 hodin na jedno ze sběrných míst v Bohumíně, Českém Těšíně, Frenštátě pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Hlučíně, Hrabyni, Krnově, Malé Morávce, Novém Jičíně, Odrách, Opavě, Ostravě, Polance nad Odrou, Studénce a Třinci.

Část darovaných věcí míří na Ukrajinu

Pokud se darů sejde hodně, část charita ve spolupráci s ukrajinskými partnery pošle lidem, kteří zůstali v zasažených oblastech, nebo je nabídne Potravinové bance.

Po krátké pauze, kdy přes 2 200 dárců zaplnilo sklady, dál pokračuje i materiální sbírka organizovaná krajským městem. Sběrné místo ve Wattově ulici 17 v Ostravě-Přívoze je otevřeno celý týden včetně víkendů od 8 do 20 hodin.

Přijímá zejména hygienické potřeby, trvanlivé potraviny a plastové nádobí, ale také ložní prádlo, ošacení pro dospělé včetně ramínek, balenou vodu, zdravotnický materiál v originálním obalu i karimatky. Pro děti lze darovat trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, pleny a hračky.

„Děkujeme všem, kteří už pomohli a pomáhají nadále, počet dárců už překročil 2 500,“ uvedla mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná.

Podotkla, že dary míří podle požadavků k ženám, dětem a seniorům prchajícím před válkou. „Kromě toho jsme ve středu ráno ve spolupráci s Červeným křížem poslali 51 palet materiální pomoci na Ukrajinu a ve čtvrtek naložíme další desítky palet,“ dodala Pokorná.

Sběrných míst je v kraji mnoho. Solidarita obyvatel je ale tak velká, že některá už zastavila příjem darů.

Bohumín žádá o další dobrovolníky

Ukončení sbírky oznámila například Karviná. „Už máme plné sklady. Řadu věci využijeme k vybavení ubytovacích míst pro uprchlíky. Další si převezmou humanitární organizace,“ řekl mluvčí města Lukáš Hudeček s tím, že v případě potřeby sběrné místo opět otevřou.

Dary přijímá i radnice ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Ale aby se jí nehromadily nepotřebné věci, zřídila webovou stránku pomoc.marianskehory.cz, kde si lidé vybírají ze seznamu věcí, co darují. Obvod žádá například šedesát postelí a devět praček.

Potraviny i další věci nosí lidé také na nádraží do Bohumína, kam denně přijíždí asi tisíc uprchlíků.

„Nejvíc tam teď ale chybí lidské ruce. Potřebujeme hodně dobrovolníků i tlumočníky, a to hlavně k nočnímu spoji, kterým přijíždí 400 až 600 běženců. O všechny je potřeba se postarat, pomoci jim s odpočinkem, občerstvením, ošetřením a navigovat je k další cestě,“ vylíčila situaci mluvčí města Jana Končítková.