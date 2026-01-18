Ministerstvo má také jiné statistiky: 4 500 ukrajinských vzdělávacích zařízení všech typů bylo od začátku války na Ukrajině poškozeno ruským bombardováním nebo ostřelováním. Vysokoškolský svět v podobě, jak jej znají studenti jinde v Evropě, na Ukrajině nehledejte.
„Agresor tvrdí, že útočí výhradně na vojenské objekty naší země. Není to pravda. Ruské jednotky ničí školky, školy i univerzity,“ uvádí ministerská zpráva.
Nejvíce škol bylo zasažených v Charkovské oblasti. Sto vzdělávacích zařízení je tam zničených zcela, téměř 750 jich je poškozených. Kvůli ostřelování anebo okupaci některých regionů stát také 44 ze 300 vysokých škol přemístil.
Oslovené vysokoškoláky, kteří zůstali na Ukrajině a do jejichž osudů silně zasáhla válka, pojí podobné příběhy – jejich studium je provizorní, ale o odchodu do Evropy neuvažují. Chtějí žít na Ukrajině. Počítají také s tím, že se zapojí do její obnovy.
Jaké jsou jejich životy, sny, v co po třech letech války věří?
Stává se také, že jedu do školy a začne poplach. Nevíte, jestli se máte vrátit domů, jít do metra, jet na univerzitu nebo možná raději do krytu.