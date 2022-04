Moje duše je na Ukrajině, říká uprchlice. V Česku pracuje na homeoffice

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Máme tu zhruba 180 lidí,“ hlásí Antonina Zinhailo, doktorandka z univerzity. Sama pochází z Ukrajiny, studuje v Opavě kvantovou fyziku a astrofyziku. Přihlásila se, když univerzita požádala o pomoc.

„Všichni Ukrajinci jsou moje rodina, pomáhat je pro mě samozřejmé. Chodím sem každý den, někdy se zdržím i dvě hodiny.“

Dopoledne teď bývají chodby v několikapatrové budově poloprázdné, stejně jako herny pro děti. „Hodně lidí už je v práci, některé děti jsou ve školách a školkách,“ vysvětluje Antonina.

Ve společné kuchyni vaří mladá žena kaši pro děti. Jmenuje se Tatyana, je z Irpině, města, které sousedí s Kyjevem. Její šestiletá dcera Nadya je už ve škole, osmiletý Mikhail ve svém pokoji. „Má online výuku. Připojuje se přímo do své školy na Ukrajině,“ popisuje Tatyana, jak se její syn vídává se svými spolužáky.

Mikhail se právě připravuje na blok, který začíná v deset hodin. Na stole má sešity s tužkami a smartphone. „Vyučování sleduje na telefonu. Je to stejné jako v době, kdy byla distanční výuka při covidových omezeních. Jen se tehdy připojoval přes počítač, ten tu ale nemáme,“ líčí Tatyana.

Třetina dětí zůstává na Ukrajině

Mikhail tedy zřejmě dokončí druhou třídu online. Pokud v Česku zůstane s matkou déle, od září nastoupí do klasické školy. V ukrajinských školách se nyní připojují dvě třetiny dětí ze zahraničí, třetina zůstala na Ukrajině. Tito žáci ale nejsou u Kyjeva, přesunuli se na západ země, kde nezuří válka tak silně.

Mladší dceru má Tatyana v opavské škole. „Tam jezdíme autobusem. Ráno ji vždycky doprovodím, odpoledne ji zase vyzvednu. Autobus nám zastavuje před domem, cesta je jen na deset minut,“ popisuje žena, která školu pro dceru našla jednoduše. „Šla jsem po městě a uviděla ji. Naproti je totiž humanitární centrum pro ukrajinské uprchlíky. Stačilo se tam zastavit, pomohli mi a rychle jsme všechno domluvili.“

Uprchlíci pomáhají Ukrajině na dálku

Tatyana na Ukrajině pracovala jako farmaceutka. Zatím si v Česku práci nehledá, protože pracuje na dálku ve svém původním zaměstnání.

„Organizuji humanitární pomoc ze zdravotnických laboratoří. Máme třeba darovanou krev a musím zařídit, aby se správná skupina dostala tam, kde je potřeba. Tahle administrativní práce se dá zařídit i na dálku,“ říká Tatyana.

Hlavní kancelář měli dřív v Kyjevě, kvůli válce ji společnost přesunula do Lvova na západě země. „Tam také hodně kolegů zůstalo. Z našeho týmu jsme odešly jen tři ženy – já jsem v Česku, jedna kolegyně je v Polsku a třetí odjela do Belgie. Nechtěly jsme tam zůstat, protože v našem okolí vybuchovaly ruské bomby.“

Do Česka se dostala s dětmi poté, co jí napsala příbuzná, která tu má přátele. „Na jeden den nás ubytovali Jan a Zdenka v Třinci. Déle jsme tam ale zůstat nemohli. Odjeli jsme do uprchlického centra v Ostravě, ve kterém nám nabídli bydlení tady v Opavě. Nechci tu ale zůstat, moje duše je na Ukrajině. Jakmile to bude možné, válka skončí, vrátíme se. Jsme ovšem nesmírně vděční Čechům za to, jak nás mile přijali. Pořád se nás někdo ptá, jestli ještě něco potřebujeme, jestli nám můžou pomoct.“

Na studentskou kolej ve Vávrovicích dochází také pravidelně dětský lékař. O něm mluví Lydia, učitelka z mateřské školy, která pochází také z Irpině.

„Jsme moc vděční za všechnu pomoc, kterou v Česku dostáváme. Také za tu zdravotnickou, která je důležitá i pro mě, protože vnučka, se kterou tady jsem, má cukrovku. Sehnali jsme tu i zubaře. Musíme se ale vrátit domů. Irpiň nás čeká,“ tvrdí Lydia.

Jedna z obyvatelek už byla v Opavě dříve

Na kolejích se ženy střídají i v prádelně, jedna z nich se dává do řeči. „Jsem z Dněpropetrovsku, který je blízko doněcké a luhanské oblasti, jejichž část ovládají Rusové. Když tyhle oblasti začala ukrajinská armáda evakuovat, vyrazili jsme také. Někteří lidé z východu chtěli zůstat v našem městě, někdo chtěl do Kyjeva. Vojáci jim ale řekli, ať jedou dál na západ, že to bude bezpečnější,“ vypráví Irina.

Je jí třicet let a má desetiletého syna. I on se zatím učí distančně se svými ukrajinskými spolužáky. Irina už chce v Česku zůstat.

„Hledám nějaké stálé bydlení. Až ho budu mít, najdeme v okolí školu pro syna. Přijede totiž z Ukrajiny i můj manžel, chceme tu zůstat. Nevrátíme se,“ plánuje.

Práci už si našla. „Pracuji ve firmě Brano v Hradci nad Moravicí, několik kilometrů odsud. Syn zatím zůstává sám. Naštěstí má telefon, takže se mi může ozvat. Jako se to stalo nedávno, když jsme něco špatného snědli a bylo nám zle. Já jsem to ještě v práci zvládla, ale on mi volal, ať přijedu, že mu je opravdu špatně,“ vzpomíná Irina.

Továrnu v Hradci nad Moravicí zná už z dřívějška. „Asi před dvěma roky jsem v Branu už pracovala i se svým manželem. Pak jsme se vrátili na Ukrajinu. Teď, když je válka, jsem zavolala do agentury, která mi předtím práci zajišťovala. Pomohli mi.“ Irina se bojí o své blízké, kteří zůstali na Ukrajině. „Moc chci, aby válka skončila.“

Univerzita zahájila výuku češtiny

Tohle přání je společné pro všechny Ukrajince. A shodují se také na tom, že jim Češi velmi pomáhají.

Se zapojením do společnosti jim pomáhá i Slezská univerzita. „Na kolejích jsme zahájili intenzivní výuku češtiny, ta je třikrát týdně. Ukrajincům ale pomáháme i s vyplněním volného času. Naši studenti pouštěli dětem animované pohádky. Chceme jim ukázat i dění na naší univerzitě, starší děti si tak v kreativních dílnách vyzkouší třeba práci s klíčovacím plátnem,“ uvádí mluvčí univerzity Karin Martínková.

Škola dětem sehnala i bačkory a jinou domácí obuv, také kočárky a odrážedla. „Tohle byl zatím začátek. Musíme vydržet a snad lidé i dál pomohou, třeba dalšími dary pro děti,“ doplňuje Martínková.