Na mír dojde, ale pak se budeme připravovat na další válku, tuší Ukrajinci

„Naše země by měla jednat o míru, ten ale může i znamenat, že Ukrajina přijde například o své východní oblasti. Dříve nebo později nás pak čeká s Ruskem nová válka,“ říkají lidé v době, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoří o svém „vítězném plánu“ na ukončení konfliktu s Ruskem.

Ten představil naposledy tento týden na summitu Evropské rady lídrům členských zemí (podrobně zde).

Válka by podle něj mohla skončit příští rok. Mezi hlavní body Zelenského vize patří co nejrychlejší pozvání Ukrajiny do NATO či převedení války směrem k Rusku.

„Myslím si, že Ukrajina by měla jednat o míru, protože každá válka končí u jednacího stolu. Je to nevyhnutelný a přirozený proces. Podmínky jednání jsou jen jedny, jsou zřejmé – ruská armáda opustí území naší země. Kdy? Na tuto otázku může odpovědět sotva kdo jiný než Putin,“ uvedl Daniil z Dnipra.

Nejpravděpodobnější variantou podle jeho mínění je, že Ukrajina požádá o stažení vojsk z celého svého území. „Ale dopadne to tak, že se vzdáme Donbasu a Krymu. A po míru se budeme připravovat na další válku. Ve 40. a 50. letech k ní dojde. Bohužel,“ neskrývá své obavy.