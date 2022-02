Dvě demonstrace i konec družby. Moravskoslezský kraj se staví za Ukrajinu

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Konec kontaktů s Vologodským regionem v Ruské federaci oznámili zástupci Moravskoslezského kraje v souvislosti s napadením Ukrajiny Ruskem.

„Kvůli porušení mezinárodního práva Ruskou federací ve vztahu k Ukrajině pozastavujeme všechny styky s partnerským Vologodským regionem v Ruské federaci,“ komentoval situaci na Ukrajině hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. „Je nepřijatelné, aby v civilizovaném světě prosazoval jakýkoliv stát svoje zájmy hrozbou či okupací jiné svrchované země.“

Postup kraje ale nekončí jen u přerušení kontaktů s ruskou oblastí. „V této chvíli se snažíme navázat kontakt s partnerskými regiony na Ukrajině a zjistit přímo na místě, jak nejúčinněji pomoci lidem ze Zakarpatské a Ivanofrankivské oblasti, se kterou taktéž spolupracujeme. Zvažujeme také způsob, jak se zapojit do celostátní a mezinárodní humanitární pomoci a aktivit,“ dodal hejtman.

O možné pomoci jednají i zástupci některých měst. „Jsme připravení přejít od symbolických solidárních gest k poskytnutí konkrétní podpory v materiální i nemateriální podobě,“ představil plány ostravský primátor Tomáš Macura.

Město podle primátora zvažuje vypovězení partnerské smlouvy s městem Doněck, možný je i podobný krok s ruským Volgogradem, někdejším Stalingradem.

„Zatím jsme ‚jen‘ vyvěsili ukrajinskou vlajku před radnicí. O dalších formách zapojení uvažujeme, hledají se možnosti,“ konstatoval mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný.

„Otázka možného poskytnutí finanční pomoci bude otevřena na nejbližším jednání rady města,“ přidal se mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Obdobně reagovali také zástupci dalších radnic v kraji s tím, že o konkrétních krocích rozhodnou většinou v příštím týdnu na plánovaných jednáních radních.

Ukrajinci: Zůstat, nebo narukovat

Na pomoc Ukrajině a jejím obyvatelům se ale chystá i soukromý sektor. Agilní je například Svaz průmyslu a dopravy.

„Vládě jsme navrhli tři kroky, které by se měly udělat,“ řekl viceprezident svazu Jan Rafaj. „Co nejdříve je potřeba zajistit co nejjednodušší příjezd do České republiky pro rodinné příslušníky zdejších zaměstnanců, diplomaticky je potřeba vyřešit například status zdejších Ukrajinců, kteří zde chtějí zůstat, aby se z nich po tamní mobilizaci nestali zběhové, a také je potřeba automaticky prodloužit stávající pracovní povolení.“

Nabízená pomoc má i praktickou rovinu. „Ve společnosti Heimstaden nyní jednáme o možnosti připravit několik stovek bytů pro případné uprchlíky,“ prozradila mluvčí firmy Kateřina Piechowicz. „Chystáme také přímou pomoc pro 25 našich ukrajinských zaměstnanců a pro jejich rodiny.“

Konzul Zedník: Ruským občanům pomůžeme

Na pomoc se chystá i druhá strana, ruský honorární konzulát v Ostravě. „Není mou úlohou komentovat, co se nyní děje, konzuláty mají jiné důvody existence. Jsme tady, abychom poskytovali humanitární pomoc občanům Ruska, pokud se dostanou do nesnází,“ řekl ruský honorární konzul v Aleš Zedník.

„A ty nyní mohou nastat. Ať už z důvodu problémů v dopravě, kdy se ruší například některé letecké linky, tak z důvodů třeba finančních,“ dodal.

Konzulát tak chce nabízet například pomoc s hledáním dostupných spojení. „Žijí tady ruští občané, kteří dostávají například důchody a podobně. Pokud by došlo k nějakým problémům s bankovními transfery, o čemž se také mluví, pomáhali bychom jim třeba i v tomto, tedy se zajištěním financí,“ doplnil Aleš Zedník.