Tatra přijala 571 lidí, technicky vzdělaných zaměstnanců je i tak málo

„Jdeme dál, ty přece půjdeš na gymnázium,“ tahala matka svého syna od stánku jednoho z učilišť v rámci Veletrhu povolání Opava 2022. Ten, podobně jako obdobné akce v dalších městech kraje, patří k sérii podzimních akcí nabízejících žákům vyšších ročníků základních škol možnosti dalšího studia.

O prezentaci na veletrzích mají zájem hlavně technické střední školy. Ty pořád bojují s paradoxem, kdy firmy napříč krajem stále hledají technicky vzdělané zaměstnance, ale střední školy a učiliště jen těžko lákají žáky ke studiu technických oborů.

„Pokud se mladí lidé rozhodnou studovat některý z technických oborů, mají velké šance na získání zaměstnání. Zájem firem je o kvalifikované a technicky vzdělané pracovníky velký a hlavně trvalý. Navíc – zaměstnavatelé působící v těchto oborech nabízejí absolventům velmi zajímavé platové ohodnocení,“ vysvětluje ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Novém Jičíně Zdislav Zima.

Právě v novojičínském okrese, konkrétně k Kopřivnici, se výhodnost studia technických oborů ukazuje v plné šíři. Okres patří s nezaměstnaností pod tři procenta (na konci srpna – pozn. red.) k premiantům v kraji a silně se na tom podílí i kopřivnický průmyslový areál.

Přijímají se i lidé bez technického vzdělání

V tom sídlí i automobilka Tatra, která jen letos přijala téměř 600 nových zaměstnanců. „V rámci kampaně, jejímž cílem bylo získat nové posily nejen do kopřivnické automobilky, ale i do spolupracujících firem v tatrovácké průmyslové zóně, jsme od června do poloviny září přijali 571 nových zaměstnanců,“ konstatoval mluvčí kopřivnické automobilky Andrej Čírtek.

Firma hledala hlavně obsluhy CNC strojů, automechaniky, lakýrníky, strojní zámečníky, autoelektrikáře, lisaře a podobně.

Lidi s technickým vzděláním. Lidi, které hledají firmy napříč krajem. „Každý rok k nám nastupuje okolo deseti učňů, kteří prochází praxí a po ní u nás mohou zůstat,“ komentuje zájem o technické obory Pavlína Koligová, personální ředitelka opavské společnosti Arako. Ta se zaměřuje mimo jiné i na výrobu armatur pro jaderný průmysl.

„Existují sice obory, do kterých přijímáme i lidi bez technického vzdělání, ale těch je minimum, většina našich zaměstnanců jej má,“ dodala personální ředitelka.

V cukrovaru si lidi vychovávají sami

A technické vzdělání je výhodou při hledání práce nejen ve strojírenství. Kladné body přináší třeba i při hledání práce v cukrovaru. „Je to jednoduché,“ vysvětluje Beata Němcová z personálního oddělení společnosti Moravskoslezské cukrovary, provozující mimo jiné cukrovar v opavské části Vávrovice. „O práci v kanceláři máme takhle vysoký štos zájemců, o technické pozice se zajímá jen pár lidí. A přitom my bereme hlavně je. A mají i lepší plat.“

A vzhledem k faktu, že se obor cukrovarnictví už dlouho nevyučuje, vychovávají si ve Vávrovicích své cukrovarníky sami. „Kampaň trvá půl roku, po zbytek doby probíhá údržba zařízení. Proto je pro nás nejlepší přijmout někoho, kdo to umí, kdo je využitelný po celý rok,“ přibližuje personální strategii firmy Beata Němcová.

A studující technických oborů mohou pokračovat i na vysokých školách. Tak jako absolventi studijního oboru tvorba hraček opavské Střední školy průmyslové a umělecké. „Na vysokou školu pokračuje minimálně polovina našich studentů,“ pochlubila se vedoucí oboru Jitka Oboňová.

„Zájem firem je o kvalifikované a technicky vzdělané pracovníky velký a hlavně trvalý.“