Problémovou ubytovnu koupí město. Půjde pravděpodobně k zemi

Vítkovští zastupitelé schválili odkup dvou objektů s čísly 24 a 25, tedy ubytovny a sousedního domu, v Opavské ulici a přilehlých pozemků za 8 milionů korun.

„Máme dva znalecké posudky a kupní cena je kompromisem mezi nimi a cenou majitele,“ konstatoval místostarosta Vítkova Martin Šrubař.

V objektu, který v minulosti sloužil jako kanceláře lesní správy, bydlí několik desítek lidí. Ti se musí před prodejem vystěhovat.

O odkup se město snažilo tři roky. „Podmínkou je, že domy budou v době odkupu prázdné. Ubytovna je bohužel v tak špatném technickém stavu, že jediným plánem je zatím demolice,“ dodal místostarosta s tím, že právníci teď připravují kupní smlouvu, jíž se bude zastupitelstvo zabývat na zářijovém jednání.

Vítkov problematickou ubytovnu řeší už přes deset let. Vznikla z bývalých kanceláří, které už v době prodeje byly v žalostném stavu. Žije tam několik desítek lidí.

Problémy s masivním přílivem sociálně slabých do města odstartovaly v roce 2012. Zástupci města tehdy bili na poplach, že v nyní odkupovaném objektu s povolením pro šestnáct lidí bydlí padesátka nájemníků. Objem doplatků na bydlení, jež pomáhají sociálně slabým hradit bydlení, vyplacených vítkovským úřadem práce, se v letech 2011 a 2012 z roku na rok zdvojnásobil – podle tehdejších údajů ministerstva práce a sociálních věcí vzrostl z 2,8 na 4,74 milionu korun.

Následující rok byl ještě vyšší. „V období od ledna do prosince 2013 vyplatil Úřad práce ve Vítkově doplatky na bydlení v celkovém objemu 5 398 175 korun, šlo o 1 671 dávek,“ informoval Martin Bušo, mluvčí Úřadu práce ČR.

V současné době je počet příjemců dávky nižší. Loni vítkovský úřad práce na doplatcích na bydlení vyplatil 5,2 milionu korun, kdy jde o 966 dávek. Za letošní první půlrok 2,2 milionu korun ve 440 dávkách.

Součástí odkupu je i sousední budova, jež rovněž slouží k ubytovávání sociálně slabých.

Ve Vítkově jsou i další ubytovny sociálně slabých patřící různým majitelům. Aby jejich rozvoj omezilo, město od letoška všem zvedlo daň z nemovitosti na pětinásobek.

Nejproblematičtější je právě ta, již město odkoupí. Kam půjdou její obyvatelé, se zatím neví. „O odkupu ve Vítkově víme. Máme ve městě ubytovnu stejného majitele, a pokud by chtěl nájemníky přesunout sem, nemůžeme s tím nic dělat. Do budoucna bychom také rádi tu nemovitost vykoupili,“ komentoval starosta sousedního Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm.

Zkušenost s odkupem už Budišov má. Starosta přiznává, že to sice řeší potíže s problémovými nájemníky, ale systémové to z dlouhodobého hlediska není. „Vykoupili jsme před časem objekt v centru města za pět milionů. Je prázdný, hledáme pro něj využití,“ nastínil.

Na Vítkovsku se snoubí složitá dopravní dostupnost s horší nabídkou práce, stárnutím populace, odlivem mladých, nezaměstnaností a rozvojem obchodu s bydlením pro sociálně slabé. Podle údajů Agentury pro sociální začleňování je ve Vítkově více než desetina obyvatel nad 15 let v exekuci, zhruba šest procent populace od 15 do 64 let je víc než půl roku bez práce a osm procent dětí předčasně opustí základní školu.

Vítkovsko i kvůli tomu patří do nejvyššího pásma zatížení sociálním vyloučením. „To ukazuje na potřebu koncentrované podpory obcím v postižených oblastech a dobré koordinace státních politik sociálního začleňování,“ uvedl ředitel agentury Martin Šimáček.