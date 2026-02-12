Příbuznou seniorku několik let týrali, musela dělat i náročnou práci, viní dvojici

  14:23
Opavští policisté se od loňského července zabývají případem týrání v jedné z obcí na Opavsku. Podle policistů tam muž a žena středního věku od roku 2021 trápili příbuznou seniorku. Oběť, s níž žili ve společném rodinném domě, uráželi, nutili ji dodržovat přísná pravidla a vykonávat fyzicky náročnou práci.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: AP

Podle policie dvojice seniorku vulgárně urážela, omezovala ji v užívání společných prostor, zejména sociálního zařízení.

„Nebo jí nutili dodržovat přísná domácí pravidla spočívající ve vykonávání různých domácích prací, včetně náročných fyzických úkonů,“ upozornil policejní mluvčí Jan Segsulka.

„Kromě psychického týrání mělo docházet také k fyzickému napadání, které mělo za následky zranění lehčího charakteru,“ popsal.

Na případ upozornila sociálka

Na nepatřičné chování k seniorce policisty upozornili zaměstnanci Odboru sociálních věcí z místního městského úřadu.

„Na základě tohoto oznámení si případ přebrali opavští kriminalisté. Ti na začátku roku 2026 sdělili muži a ženě obvinění ze spáchání zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí, za který jim hrozí trest odnětí svobody až na čtyři roky,“ uvedl mluvčí.

Soudce a státní zástupce souhlasili s návrhem na vzetí obviněných do vazby. „Všechna oznámení o jakékoliv formě domácího násilí pečlivě prověřujeme. V rámci zákona o Policii České republiky jsme oprávněni u důvodného podezření vykázat osobu ze společného obydlí a jeho bezprostředního okolí až na dobu čtrnácti dnů,“ poznamenal mluvčí.

„Jen v loňském roce jsme na Opavsku tohoto oprávnění využili celkem ve 24 případech,“ připomněl Jan Segsulka.

