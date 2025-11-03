O zámky a hrady na severní Moravě byl výjimečný zájem. Pomohly i atraktivní akce

Josef Gabzdyl
  14:18
Vyšší návštěvnost než loni, a někde dokonce rekordní počty lidí hlásí kasteláni zámků a hradů z Moravskoslezského kraje. Přálo jim chladnější letní počasí i stále početnější a atraktivnější akce.
Zámek v Kuníně na Novojičínsku hostí unikátní obraz rakouské císařovny Sissi, portrét se od konce května do konce října stane součástí výstavy. Na převoz dohlíželi policejní těžkooděnci. (6. května 2025)

Z návštěvnického rekordu novodobé historie se těší například na zámku v Kuníně na Novojičínsku.

„Byl to skvělý rok, návštěvnost přes dvacet tisíc jsme ještě nikdy neměli,“ potvrdil kastelán Jaroslav Zezulčík o třetinu vyšší návštěvnost než v minulých letech.

I on zmiňuje pro památky příznivé letní počasí, které naopak štvalo provozovatele koupališť. „K vodě nelákalo, tak lidé přišli k nám. A dobře udělali,“ těší Zezulčíka.

Fenomén Palacký. Nahlédněte do nově zařízeného rodného domku Otce národa

Ale nejen deště a chlad pomohly většímu zájmu lidí. Do Kunína se sjížděly davy zejména na výstavu Císařovna Sissi a její osobní lékař věnovanou slavné rakouské císařovně Alžbětě Bavorské a lékaři císařské rodiny Augustu Bielkovi, novojičínskému rodákovi.

„Sissi byla největším lákadlem, ale vysokou návštěvnost jsme měli také u dalších akcí,“ připojil kastelán barokní památky.

Na oslavy však v Kuníně nemají příliš času, už se chystají na další sezonu, kdy například nově otevřou dva zámecké pokoje a kastelán dokončuje knihu o historii zámku.

Příští rok však bude mnohokrát zmiňován František Palacký, zvaný Otec národa, od jehož skonu uplyne 150 let. A právě Palacký byl v letech 1807 až 1809 žákem zámeckého vzdělávacího ústavu kunínské hraběnky Walburgy.

Veselo mají i na zámku v Hradci nad Moravicí na Opavsku. „Sto deset procent loňské návštěvnosti a ještě nekončíme,“ konstatoval kastelán Radomír Přibyla.

Zámek si letos prohlédlo zhruba padesát tisíc lidí, loni to bylo o čtyři tisíce méně. Rekord zatím drží rok 2019 s návštěvností 55 tisíc.

Zámek v Hradci nad Moravicí otevřel nové pokoje. Vybavil je loveckými unikáty

„Ale budeme mít otevřeno i v prosinci a dokonce chystáme speciální sváteční prohlídky, a to i na Silvestra. Ukážeme svátky knížat rodu Lichnovských,“ upozornil Přibyla.

Co přinese advent?

Na konec sezony nemají pomyšlení ani v nedaleké Raduni. Tamní zámek letos zatím navštívilo 24 700 lidí.

„Už to je skvělý počet, ale do konce roku máme ještě dost akcí, například adventní prohlídky,“ poukázala raduňská kastelánka Markéta Kouřilová.

I proto věří minimálně v přiblížení k předloňskému rekordu třiceti tisíc návštěvníků.

Za splnění osobní mety roční návštěvnosti považuje letošních 60 tisíc návštěvníků kastelán hradu Sovinec na Bruntálsku Michal Koutný. A protože na Sovinci chystají řadu akcí i na závěr roku, tak za nereálné nepovažuje ani překonání rekordu 63 350 lidí z roku 2023.

„Důvod je nasnadě. Počasí, atraktivita hradu a také to, že každý víkend jsme měli připravenou nějakou akci,“ vyjmenoval kastelán.

