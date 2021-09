Letní sezona vyšla, návštěvnost se vrací na předkoronavirová čísla

„Náš areál v posledních týdnech konečně opět ožil. Pořadatelé se dali do organizace akcí, jen s menší kapacitou. Ovšem lidé se bavit chtějí, svědčí o tom třeba fakt, že jsme měli v jednom termínu pár desítek metrů od sebe dva hudební festivaly. Akce jsou na menším prostoru a pro méně lidí, ale už jsou,“ uvedl výkonný ředitel areálu Dolní Vítkovice Tomáš Šiřina.

Zvýšenou návštěvnost zaznamenali v letních měsících v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici. „Za červenec a srpen prošlo branami muzea 40 596 návštěvníků, minulý rok to bylo 31 562 lidí. Letošní prázdniny překonaly i předcovidový rok 2019 s 34 494 návštěvníky,“ uvedla Pavla Tršová z kopřivnického muzea.

Výstavní plochy pod střechou ale občas způsobovaly problémy. „Při běžném provozu nás omezovala protiepidemická opatření, jak maximálně povolenou kapacitou, tak i jistou neochotou návštěvníků nosit ve vnitřních prostorech muzea roušku nebo respirátor,“ dodala Tršová.

Kontroly u vstupu některé lidi nahněvaly

S problémy při kontrole očkování proti covidu, platného testu nebo prodělání nemoci se setkali také jinde. „U vstupu jsme museli kontrolovat, jestli mají návštěvníci potvrzení o bezinfekčnosti. Lidé byli kvůli tomu nahněvaní a někteří dokonce odešli,“ popsal vedoucí sportovních zařízení města Frenštát pod Radhoštěm Jiří Štefek, který vede venkovní akvapark. Nejvíce lidí do něj přišlo v červenci, celkem 10 649 návštěvníků. „Obecně byla podle mě letošní návštěvnost slušná, rozhodně lepší než loňská.“

Jiné bazény ale tak optimistické výsledky nemají. „Návštěvnost Letního aquaparku Olešná byla v sezoně oproti běžnému roku velmi poznamenaná. Letos jsme měli návštěvnost velmi nízkou, a to až o 40 procent oproti ‚normálnímu‘ roku 2019, 2018,“ uvedla Kateřina Koutná, manažerka společnosti Sportplex z Frýdku-Místku.

Ve městě provozují i krytou sportovní halu, kterou opatření také významně zasáhla. „Vstup do haly Polárka byl umožněn pouze v respirátoru a s negativním testem, stejně tak jako na letní nebo krytý aquapark, kde nás navíc svazovala pravidla ohledně omezení kapacity. Tato opatření vedla a vedou ke snížené návštěvnosti středisek i k propadu tržeb,“ dodala Koutná.

Zoo bylo jen mírně pod čísly z roku 2019

Zoologickou zahradu a botanický park Ostrava trápil úbytek zahraničních návštěvníků. „V předcovidové době tvořili až 40 procent návštěvnosti turisté z Polska. Letos jezdí hlavně lidé z Česka, často i z velké dálky,“ uvedla mluvčí zoo Šárka Nováková. Zoo je také jedním z míst, která v létě navštěvovali lidé stejně jako v běžných letech. „Během července 2021 přišlo do zoo 95 821 návštěvníků. Je to o něco více než loni, to dorazilo 82 902 lidí. V rekordním roce 2019 byla červencová návštěvnost 100 718 lidí, s letošním výsledkem jsme tedy spokojení,“ dodala Nováková.

Jako průměrnou hodnotí letní sezonu půjčovna koloběžek na Pradědu. „Návštěvnost byla o něco slabší než loňská. Jsme ale spokojení a nemůžeme si stěžovat, neboť loňská sezona byla pro nás v číslech návštěvnosti opravdu extrémní,“ poznamenal Tomáš Tylinger, manažer sportovních aktivit společnosti Sun Ski, jež půjčovnu provozuje. „Opatření proti šíření koronaviru nás příliš neomezovala – vnímám to tak, že služby poskytujeme venku a na horách zkrátka lidé mysleli jen na příjemné věci,“ dodal Tylinger.

Bikepark měl letos rekordní sezonu

Níže pod nejvyšší horou Jeseníků, v bikeparku Kopřivná, jsou z léta nadšení. „Letošní bikerská sezona je ve všech sledovaných parametrech jasně rekordní. Nejde jen o absolutní počet návštěvníků, ale třeba i o rekordní počet závodníků na organizovaných sportovních akcích nebo o podstatný nárůst tržeb v půjčovně a bike škole. S tím souvisí i tržby za gastronomické služby, servis kol, ubytování v kempu a další,“ uvedla Veronika Ležatková ze Ski Areálu Kopřivná.

A jaký vliv měl covid na provoz bikeparku? „Letní sezona nebyla opatřeními dotčena prakticky vůbec, otázka zvýšené hygieny a jakési opatrnosti je již pro všechny standardem a žádná zvláštní opatření pro venkovní aktivity stanovena nebyla. Jiné je to samozřejmě se zimní sezonou, to byla katastrofa,“ dodala Ležatková.

Pořadatelé se shodují na tom, že provoz byl složitější hlavně na jaře kvůli omezené kapacitě osob na akcích, pokud nemuselo být rovnou úplně zavřeno. Provozovatelé nyní s obavami vyhlížejí podzim. „Je v nás trochu obava z toho, co se bude dít na podzim, protože je zřetelné hlavně v sousedních zemích, že pandemie ještě úplně neskončila. Určitá nejistota není příjemná, ale musíme s ní žít,“ podotkl Šiřina z areálu Dolní Vítkovice.