Dělníci opravují jesenické trasy. Lze je ale s opatrností projít

Opravy jsou operativní, žádný úsek není uzavřen. Až do konce října potrvá rekonstrukce naučné stezky na Bílé Opavě. „Infrastruktura dosloužila. Dřevěné prvky mají životnost deset patnáct let a pak je potřeba je vyměnit. Teď se například chystá výměna šestnáctimetrové lávky nad velkým vodopádem. Na Bílé Opavě je pořád co opravovat,“ popsal Michal Ulrych ze Správy CHKO Jeseníky.

Dodal, že i přes opravy žádný úsek není uzavřený. Lidé ale cestou po žluté turistické značce mohou potkat pracovníky manipulující s dřevěnými prvky. Právě transport materiálu je totiž jednou z nejobtížnějších záležitostí celé rekonstrukce. Musí se spustit na lanech z ovčárenské silnice, teprve na místě rozřezávat na potřebné díly a následně použít na opravy.

Obtížněji je průchodná i modrá turistická značka přes přírodní rezervaci Vysoký vodopád. Stezku z větší části odplavila voda. „Lokální povodeň tam spláchla dvě lávky v dolní části rezervace,“ popsal Ulrych.

Obnovit lávky není možné, do spodní části rezervace se nedá dostat vozem ani jinou technikou. Zatím se tedy odstraňují stromy přes stezku. „V těchto dnech prořežeme stezku, aby překážky lidé nemuseli obcházet,“ dodal Ulrych. Studený potok se dá v místech, kde byly lávky, překonat po kamenech.

V případě Bílé Opavy i Vysokého vodopádu ale Správa CHKO turistům doporučuje zvážit své schopnosti, jde o náročnější trasy.