V třineckém lesoparku lesníci vyhloubí patnáct tůní, mají zadržet vodu

Autor:
  6:26
Lesy ČR obnovují a udržují stovky mokřadů, tůní i rybníků, protože lesy jsou přirozenou zásobárnou vody. Zabraňují rychlému odtoku přívalových srážek, kryjí půdu před slunečními paprsky a vytvářejí přívětivé klima pro život rostlin a živočichů. Vodohospodáři s bagrem tůně nedávno začali hloubit i v Třinci.
Patnáct tůní, které zadrží vodu na třech tisících metrech čtverečních, nechali vodohospodáři ze Správy toků pro povodí Odry z Lesů ČR vyhloubit ve třineckém lesoparku.(13. listopad 2025) | foto: Lesy ČR

Patnáct tůní, které zadrží vodu na třech tisících metrech čtverečních, nechali vodohospodáři ze Správy toků pro povodí Odry z Lesů ČR vyhloubit ve třineckém lesoparku.

„Projekt za 440 tisíc korun bez DPH podnik financuje z vlastního rozpočtu i programu Vracíme vodu lesu. Práce potrvají zhruba měsíc. Veřejnost omezí minimálně,“ uvedla v půlce listopadu mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

„Česko je střechou Evropy. Všechna voda od nás odtéká. Musíme s ní proto lépe hospodařit,“ poznamenal Tomáš Hofmeister, vedoucí odboru vodního hospodářství.

„Projektu jsme se chtěli věnovat už loni, ale po dvou povodních byly jiné priority,“ řekl správce toků Jakub Slezák.

„Počátkem letošního roku jsme v lesoparku vytipovali trvale zavodněná a odlesněná místa s výskytem mokřadních rostlin. Ta jsme v terénu konzultovali se zástupci Odboru životního prostředí třineckého magistrátu i s lesníky z naší jablunkovské správy s ohledem na hospodaření a budoucí péči o les i s tím, že lesopark protkaný mnoha pěšinkami opravdu hodně navštěvuje veřejnost,“ dodal.

Tu omezí prováděné práce jen krátkodobě. „Tůně se budou hloubit postupně, případně na den či dva omezíme vstup na konkrétní pěšinu. Kácet se kvůli nim bude jen minimálně,“ dodal Slezák.

Zadržení vody v krajině patří k opatřením, která pomáhají lesům přizpůsobit se klimatické změně. Řadou obdobných projektů také Lesy ČR podporují biodiverzitu, protože v tůních vznikají nové biotopy vodomilných rostlin a živočichů.

„Při monitoringu, který provedl na Třinecku v posledních dvou letech tamější magistrát, se prokázal výskyt obojživelníků, jako je například skokan hnědý, čolek obecný a horský nebo chráněná kuňka žlutobřichá a řady dalších,“ vyjmenovala mluvčí.

