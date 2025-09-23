Tučňáci poprvé v ostravské zoo. Ohrožený druh dostane skály, pláže i bazén

Petra Sasínová
  10:33
Ostravská zoologická zahrada zahájila výstavbu zázemí pro tučňáky. Oblíbené nelétavé ptáky bude chovat poprvé ve své historii. Vedení zahrady vybralo kriticky ohrožený druh tučňáka brýlového, který v divočině přežívá na pobřeží jižní Afriky.
Stavba expozičně-chovatelského areálu pro tučňáky brýlové v Ostravě, který má být největší v republice, by měla trvat dva roky.

„Předpokládané náklady stavby přesáhnout 120 milionů,“ informoval Jan Dohnal, primátor Ostravy, která je zřizovatelem zoologické zahrady a botanického parku.

Expozici pro patnáct až padesát tučňáků město buduje v centrální části zahrady, kde měli dříve výběh tygři. Stavba bude imitovat přirozené prostředí tučňáků.

„Terény ve venkovním výběhu budou přírodní, ve formě skal a s plážemi kolem bazénu. Budou tam mít i vodopád,“ líčil náměstek primátora pro investice Břetislav Riger. V bazénu bude také poloostrov s vodním gejzírem.

Lokalita, kde tučňáci brýloví žijí, je charakteristická výskytem obřích balvanů zvaných bouldry. Model boulderu se proto stal základním kamenem stavby, od které si město slibuje další zvýšení atraktivity tohoto oblíbeného cíle turistů.

Loni se přišlo na tamní výběhy a expozice podívat více než 630 tisíc lidí.

Pozorování i pod vodou

Součástí areálu pro tučňáky bude podmořská jeskyně, kde budou moci návštěvníci pozorovat jejich pohyb pod vodou. „V této jeskyni bude také umístěno velké akvárium s rybami,“ doplnil Riger.

Z jeskyně bude možné vystoupit po schodech na střechu zázemí tučňáků. „Odtamtud budou moci zájemci sledovat bazén i venkovní výběh,“ doplnila mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Návštěvníci budou s tučňáky v těsném kontaktu. Oddělovat je bude jen zábradlí a prosklené průhledy.

Do dvorského safari parku dorazili tučňáci citliví na stres, potřebují klid

Vedení zahrady počítá také s interaktivní výukovou částí, kde se návštěvníci dozví mimo jiné důvody, proč patří tučňáci brýloví mezi kriticky ohrožené druhy. Podle posledního sčítání jich žije v divočině už jen asi 20 tisíc.

V České republice chovají tyto tučňáky zahrady v Ústí nad Labem a Dvoře Králové. V zoologických zahradách v Praze, Liberci, Plzni a Zlíně mohou lidé vidět tučňáka Humboldta, který volně žije v jižní Americe.

Tučňáci poprvé v ostravské zoo. Ohrožený druh dostane skály, pláže i bazén

