Omezme vývoz šrotu, jinak bude k výrobě v Evropě chybět, varují oceláři

Darek Štalmach
  8:45
Oceláři v České republice se neobávají jen vysokých cen energií, ale i nedostatku železného šrotu. Ten totiž může brzy na trhu chybět. Zatím se z Unie vyváží. Evropská komise proto v polovině srpna zahájila monitoring dovozu a vývozu kovového šrotu. Reagovala tak na varování průmyslu, že při pokračujícím trendu hrozí zavírání hutí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Na základě získaných dat chce Brusel do konce září rozhodnout o dalším postupu.

„Používá se až ze sta procent v elektrické obloukové peci a až do třiceti procent při výrobě ve vysoké peci,“ vysvětlila důležitost šrotu pro výrobu železa mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková. „Jelikož se většina evropských hutí transformuje na elektrické obloukové pece, potřeba šrotu výrazně poroste. Proto je nezbytné, aby byl šrot prohlášen za strategickou druhotnou surovinu. Je to podmínkou pro úspěšnou dekarbonizaci hutí.“

„Prozatím vývoz šrotu není velký problém, ale s ohledem na dekarbonizační cíle EU jsou evropské ocelárny nuceny v řádu pár let přejít na výrobu oceli v elektrických obloukových pecích,“ doplnila důvody obav ocelářů předsedkyně představenstva Ocelářské unie Marcela Kubalová.

Dobré, ale je to jen dílek řešení problémů, hodnotí oceláři opatření EU

Zatímco dnes začíná výroba oceli převážně ve vysokých pecích, po jejich odstavení bude klíčovým vstupem právě šrot. „Z EU se ročně vyveze několik milionů tun šrotu. Konkrétně v roce 2023 to bylo 18,9 milionu tun a v roce 2024 16,9 milionu tun, převážně do Turecka. Obchodníci ze třetích zemí nabízejí vyšší ceny než evropští výrobci, protože je netíží regulace a dodatečné náklady,“ dodala Kubalová.

„Budeme o šrot v Evropě soutěžit cenou“

Oceláři podle ní dlouhodobě žádají, aby byl šrot zařazen mezi strategické druhotné suroviny EU. To by znamenalo omezení jeho exportu, nebo zavedení limitů nad rámec potřeb evropských producentů. Druhou cestou je zákaz vývozu do zemí, které nedodržují srovnatelné sociální a ekologické standardy.

„Jsme rádi, že se EU rozhodla vývoz monitorovat,“ doplnila předsedkyně představenstva Ocelářské unie.

Potřebu včasného omezení vývozu železného šrotu mimoevropským výrobcům zdůrazňuje i generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.

„Během pár let zde bude otevřeno několik nových projektů využívajících šrot. Budeme mezi sebou o šrot v Evropě soutěžit, hlavně cenou. A když ho bude málo, ceny poletí vzhůru a s nimi i naše náklady,“ řekl Roman Heide.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

Do přísně chráněného meandru Odry někdo navezl suť, zničil i hnízda ledňáčků

Hned několik tun stavebního odpadu objevili ochránci přírody v jednom z meandrů řeky Odry v nejpřísněji chráněné části Poodří na Novojičínsku. Zatím neznámý pachatel tam sutí amatérsky zpevnil břeh....

Požár haly v Ostravě. Dohašování trvá, škoda je 120 milionů

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojovalo až osmnáct jednotek hasičů, výšková technika...

V centru Havířova hořel dům, v jednom z bytů našli mrtvého člověka

Devět jednotek hasičů zasahovalo u požáru bytového domu v centru Havířova. Pět lidí se nadýchalo kouře, jeden člověk byl nalezen mrtvý. Hasiči evakuovali dvacítku lidí. Předběžná škoda byla vyčíslena...

Plzeň - Karviná 2:1, první výhra doma, v nastavení ji zařídil Vydra z penalty

Plzeňští fotbalisté mířili k další ztrátě, ale nakonec Karvinou porazili 2:1. Ve třetí minutě nastavení je spasil kapitán Vydra z penalty, kterou stupidním zákrokem zavinil Ayaosi. Viktoria tak doma...

Omezme vývoz šrotu, jinak bude k výrobě v Evropě chybět, varují oceláři

Oceláři v České republice se neobávají jen vysokých cen energií, ale i nedostatku železného šrotu. Ten totiž může brzy na trhu chybět. Zatím se z Unie vyváží. Evropská komise proto v polovině srpna...

26. srpna 2025  8:45

Náhrada povodní zničeného mostu v Opavě už má kostru, v září začne uzavírka

Stavbaři finalizují práce na železné konstrukci nového mostu v Opavě. Ten nahradí původní přemostění, které bylo nutné kvůli nevratnému poškození konstrukce strhnout. Řeku Opavu teď řidiči na jedné z...

25. srpna 2025  14:44

Debut v základu i první výhra. Frýdek pak hecoval: Takové výkony musíme předvádět

Poprvé od února, po šesti měsících a šestnácti dnech, se záložník Christian Frýdek objevil na hřišti od první minuty. Odbyl si tak premiéru v základní sestavě fotbalistů ostravského Baníku, kam v...

25. srpna 2025  14:36

Náklaďáku za jízdy upadlo kolo a trefilo auto v protisměru, dva lidi se zranili

Upadlé kolo z nákladní soupravy trefilo v neděli u Návsí na Jablunkovsku protijedoucí vůz. Rozbilo čelní sklo a poranilo řidiče i jeho spolucestující na předním sedadle. Šoféra musel transportovat...

25. srpna 2025  12:53

Umí řešit vandaly i sousedské vztahy. Domovníky chce proto Poruba zachovat

Domovníci jsou podle vedení ostravského obvodu Poruba jednoznačným přínosem a budou pokračovat i po skončení financování projektu z Evropské unie. „Rozhodně chceme domovníky v našich domech udržet....

25. srpna 2025  9:16

Ostravané okopírovali Otepkovu fintu. Jenže tentokrát jí chyběl gól, mrzí Frýdka

Poté, co v první půli marně dobývali branku Slovácka, fotbalisté Baníku udeřili ze vzduchu. Po centru Frýdka přesně hlavičkoval Almási, po rohu Plavšiče poté i Prekop. Ostravští v 6. ligovém kole...

24. srpna 2025  21:33

Baník - Slovácko 2:0. Ostravané se dočkali, první ligovou výhru zařídil Almási

Fotbalisté Ostravy v ligovém 6. kole porazili doma Slovácko 2:0 a dočkali se prvního vítězství v sezoně nejvyšší soutěže. Baník rozhodl zápas po přestávce, kde se hlavičkami prosadili slovenští...

24. srpna 2025  17:14,  aktualizováno  19:49

Umírající rodiče někdy nahrají dětem vzkaz do budoucna, říká pracovnice hospicu

Ulehčit odcházení vážně nemocným i jejich rodinám a pomoci jejich blízkým zvládnout smrt blízké osoby, to jsou jedny z hlavních úkolů sociální poradny, která je součástí největšího českého mobilního...

24. srpna 2025  13:38

Pilotní projekt. Nemocnice v Krnově nabízí při chemoterapii namražovací čepice

Osm speciálních namražovacích čepic bezplatně nabízí Nemocnice v Krnově onkologickým pacientkám, kterým při chemoterapii hrozí vypadávání vlasů. Pokud se novinka osvědčí, chce se Krnov o zkušenosti...

24. srpna 2025  7:34

Plzeň - Karviná 2:1, první výhra doma, v nastavení ji zařídil Vydra z penalty

Plzeňští fotbalisté mířili k další ztrátě, ale nakonec Karvinou porazili 2:1. Ve třetí minutě nastavení je spasil kapitán Vydra z penalty, kterou stupidním zákrokem zavinil Ayaosi. Viktoria tak doma...

23. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  19:01

Dřevostavba ve tvaru kruhu. Ostrava vybrala podobu Domu služeb na Černé louce

Vyřizování občanských a řidičských průkazů chce ostravský magistrát zhruba do tří let přesunout do nových prostor. Bude k tomu sloužit Dům městských služeb v areálu výstaviště Černá louka vedle...

23. srpna 2025  17:01

Vrtulník letěl pro těžce zraněného muže, ve Fulneku vstoupil přímo před vlak

Šestadvacetiletého muže srazil v sobotu brzy ráno ve fulnecké místní části Stachovice vlak. Těžce zraněného a v přímém ohrožení života jej letečtí záchranáři přepravili do nemocnice v Ostravě. Provoz...

23. srpna 2025  15:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.