Na základě získaných dat chce Brusel do konce září rozhodnout o dalším postupu.
„Používá se až ze sta procent v elektrické obloukové peci a až do třiceti procent při výrobě ve vysoké peci,“ vysvětlila důležitost šrotu pro výrobu železa mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková. „Jelikož se většina evropských hutí transformuje na elektrické obloukové pece, potřeba šrotu výrazně poroste. Proto je nezbytné, aby byl šrot prohlášen za strategickou druhotnou surovinu. Je to podmínkou pro úspěšnou dekarbonizaci hutí.“
„Prozatím vývoz šrotu není velký problém, ale s ohledem na dekarbonizační cíle EU jsou evropské ocelárny nuceny v řádu pár let přejít na výrobu oceli v elektrických obloukových pecích,“ doplnila důvody obav ocelářů předsedkyně představenstva Ocelářské unie Marcela Kubalová.
|
Dobré, ale je to jen dílek řešení problémů, hodnotí oceláři opatření EU
Zatímco dnes začíná výroba oceli převážně ve vysokých pecích, po jejich odstavení bude klíčovým vstupem právě šrot. „Z EU se ročně vyveze několik milionů tun šrotu. Konkrétně v roce 2023 to bylo 18,9 milionu tun a v roce 2024 16,9 milionu tun, převážně do Turecka. Obchodníci ze třetích zemí nabízejí vyšší ceny než evropští výrobci, protože je netíží regulace a dodatečné náklady,“ dodala Kubalová.
„Budeme o šrot v Evropě soutěžit cenou“
Oceláři podle ní dlouhodobě žádají, aby byl šrot zařazen mezi strategické druhotné suroviny EU. To by znamenalo omezení jeho exportu, nebo zavedení limitů nad rámec potřeb evropských producentů. Druhou cestou je zákaz vývozu do zemí, které nedodržují srovnatelné sociální a ekologické standardy.
„Jsme rádi, že se EU rozhodla vývoz monitorovat,“ doplnila předsedkyně představenstva Ocelářské unie.
Potřebu včasného omezení vývozu železného šrotu mimoevropským výrobcům zdůrazňuje i generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.
„Během pár let zde bude otevřeno několik nových projektů využívajících šrot. Budeme mezi sebou o šrot v Evropě soutěžit, hlavně cenou. A když ho bude málo, ceny poletí vzhůru a s nimi i naše náklady,“ řekl Roman Heide.