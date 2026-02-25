Roztavený kov vystříkl dělníkům v Třineckých železárnách do obličeje

  14:40aktualizováno  14:46
K vážnému pracovnímu úrazu vyjížděli v úterý záchranáři do areálu Třineckých železáren. Dva muži se tam kolem poledne vážně popálili při práci s roztaveným kovem. Oba skončili v péči lékařů popáleninového centra ostravské fakultní nemocnice.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS MSK

Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl uvedl, že oba muži pracovali v provozu, kde manipulovali s tekutým rozžhaveným kovem. Ten pravděpodobně vystříkl a po reakci s vodou je popálil.

„Včera polednem jsme přijali oznámení o popálení dvou mužů ve firmě v Třinci,“ potvrdila dnes policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

„Podle dosud zjištěných informací si měli způsobit zranění při práci se žhavým kovem. Zjišťováním všech okolností této události se nyní zabývají třinečtí policisté,“ dodala.

V Slévárnách Třinec explodoval žhavý kov, popálil tři pracovníky

„Třicetiletý muž utrpěl popáleniny až třetího stupně v oblasti hlavy a krku,“ přiblížil mluvčí Humpl zranění jednoho z mužů. Záchranáři ho uvedli do umělého spánku, ošetřili mu popálená místa a zahájili infuzní léčbu.

Zraněný byl letecky transportován na urgentní příjem ostravské fakultní nemocnice. „V době předání se nalézal ve vážném, ale stabilizovaném stavu,“ uvedl Humpl.

Druhého zasaženého přivezla do popáleninového centra fakultní nemocnice sanitka. Třiapadesátiletý muž utrpěl popáleniny druhého stupně v obličeji.

25. února 2026  14:40,  aktualizováno  14:46

