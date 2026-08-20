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Řidič se otáčel kvůli nehodě před sebou, při manévru přejel nohu chodci

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  10:37

Místo nehody v Jablunkovské ulici v Třinci. (/12. srpna 2026) | foto: Policie ČR

Neobvyklou nehodu vyšetřují dopravní policisté v Třinci. Řidič, který se otáčel v okamžiku, když před sebou uviděl dopravní nehodu, při manévru přejel nohu chodci a ujel. Policie šoféra hledá a žádá veřejnost o pomoc.

Nehoda se stala už ve středu 12. srpna v Jablunkovské ulici na silnici II/468 poblíž supermarketu Penny ve směru k třineckému magistrátu. Policie o ní ale informovala až nyní.

Podle zatím zjištěných informací řidič v dosud neznámém autě přijel k jiné dopravní nehodě a protože nemohl pokračovat v jízdě, rozhodl se vycouvat a otočit. Leč na stejném místě se zrovna pohyboval muž, který vystoupil z autobusu, jehož šofér také nemohl jet dál.

Šofér osobního vozu pak při otáčení tomuto muži přejel nohu. „Řidič automobilu poté z místa odjel neznámo kam,“ konstatovala policejní mluvčí Petra Hrubá.

Policisté nyní žádají svědky o pomoc při vyšetřování. „Mohli by podat informace k průběhu nehody nebo disponují záznamem z palubní kamery ve svém voze. Obraťte se na kterékoliv oddělení Policie ČR nebo dopravní inspektorát v Třinci v Beskydské ulici 2061, či na telefonní čísla 974 732 587, 974 732 250,“ uvedla policejní mluvčí. Případně lidé mohou zavolat na policejní tísňovou linku 158.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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