Bez hrůzy v tunelu. Nové CT v třinecké nemocnici klaustrofobici ocení

Nové přístroje jsou přesnější a zpracovávají nasnímaná data rychleji než jejich předchůdci. Tunely, kterými musí pacienti při vyšetření projet, jsou výrazně širší.

„Jedná se o minuty, co se rychlosti týče, a centimetry v průměru. Pro klaustrofobiky a malé děti, kteří mají z vyšetření v tunelu hrůzu, jsou ale tyto změny podstatné,“ konstatovala vedoucí radiologického oddělení Beata Peprníková, která oba přístroje obsluhuje.

Zatímco nový provoz magnetické rezonance začali pacienti využívat v září, CT jednotku otevřela nemocnice před několika dny. „Jedeme ve zkušebním provozu. Denně zvládáme diagnostikovat třicet pacientů v mnohem důstojnějších podmínkách, než tomu bylo minulé dva měsíce, kdy jsme vyšetřovali v mobilním zařízení na parkovišti u nemocnice,“ připustila primářka radiologie Barbora Budínská.

Metodu externího CT zvolilo vedení nemocnice poté, co starý přístroj dosloužil. „Za osm týdnů jsme na parkovišti ošetřili tisíc pacientů, kteří by jinak čekali až do tohoto týdne, nebo by se museli nechat vyšetřit jinde,“ dodala primářka.