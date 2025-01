Střelec z třinecké nemocnice si odsedí sedm let, Ústavní soud odmítl stížnost

Incident se stal v noci 8. června 2022. Záchranáři nejprve zhruba ve 2:00 přivezli do areálu nemocnice Bolcova známého k ošetření na chirurgickou ambulanci, dostal se však do konfliktu s ochrankou.

Do potyčky se zapojil i Bolec. Pod vlivem alkoholu pak odjel autem domů, ozbrojil se samonabíjecí puškou a pistolí a vrátil se k nemocnici.

Bolec podle pravomocného rozsudku zastavil před závorou u vrátnice, namířil zbraní na členy ostrahy a přikázal jim, aby si lehli na zem. Když neuposlechli, vystřelil jejich směrem do vzdálenosti zhruba dvou metrů od jednoho z členů ostrahy a přikázal jim, aby otevřeli závoru. Pak vjel do areálu nemocnice a zase jej opustil. Když ho zadržela policie, měl 1,5 promile alkoholu v krvi.

V ústavní stížnosti Bolec označil trest za příliš přísný oproti podobným případům, s tím však ústavní soudci nesouhlasili. „Výrok o trestu obecné soudy řádně odůvodnily a logicky a srozumitelně se vypořádaly s námitkami stěžovatele,“ stojí v usnesení.

Bolec také uvedl, že soudy měly trest mimořádně snížit s ohledem na to, že se činu dopustil v reakci na předchozí konflikt s ostrahou, to vše ve snaze nalézt kamaráda a pomoci mu. Soudy včetně ústavního však poukázaly na to, že i kdyby Bolec vnímal předchozí jednání ostrahy jako nepřiměřené, jeho reakce byla naprosto neadekvátní.

„Opravdu lituji toho, co se stalo. Nechápu ten zkrat,“ uvedl Bolec u odvolacího soudu. Obhajoba čin omlouvala prudkou emoční reakcí. Obžaloba ale trvala na tom, že Bolec jednal po předchozím uvážení.

Stejný názor měl například i odvolací Vrchní soud v Olomouci. „Z našeho pohledu je jedno, co se stalo předtím v nemocnici – mezitím uběhlo zhruba 20 minut, kdy obžalovaný odjede, dojede domů, převleče se do maskáčů, vezme si dvě zbraně, vrací se na místo a jedná tak, jak jednal,“ uvedl loni v únoru soudce vrchního soud Aleš Vašků. Trestní sazba za vydírání s pohrůžkou zbraní činila pět až 12 let.