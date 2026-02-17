Starší než pyramidy. Unikátní kmen se z japonského Expa vrátil na severní Moravu

Darek Štalmach
  16:31
Vzácný exponát připomínající dobu, kdy vznikaly první civilizace, získalo do svých sbírek Muzeum Třineckých železáren a města Třince. Návštěvníci si v něm mohou nově prohlédnout částečně zkamenělý kmen dubu starý několik tisíc let.

Příběh mimořádného nálezu se začal psát před deseti lety na Karvinsku, kde stavební dělníci v hloubce okolo osmi metrů narazili na nečekanou překážku.

„Při stavbě bioplynové stanice jsme narazili na podivné kmeny nevábného vzhledu a zápachu. Až později jsme zjistili, že jde o kmeny pradávných stromů, které uvázly na půli cesty mezi dřevem a fosilií,“ vzpomíná na začátek příběhu Marek Noga ze společnosti Subfossil Oak, který kmeny nalezl.

Slavnostní odhalení dubového kmene nazvaného Eridanus, jehož stáří přesahuje 6 500 let, v Muzeu Třineckých železáren a města Třince. (17. únor 2026)
9 fotografií

Laboratorní testy metodou radiokarbonového datování následně potvrdily, že kmen vysoký zhruba čtyři metry a vážící okolo 400 kilogramů je starý neuvěřitelných 6 500 let, což z něj činí svědka éry dávno před stavbou egyptských pyramid.

Než kmen, pokřtěný podle jednoho z největších známých souhvězdí jménem Eridanus, doputoval do třineckých sbírek, urazil cestu doslova kolem světa.

Byl totiž ústřední součástí expozice „Les civilizací“ na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace, kde jej spatřilo přes 25 milionů návštěvníků.

Eridanus

  • Pamatuje úsvit civilizací: Jeho stáří přesahující 6 500 let znamená, že vyrostl v době mladší doby kamenné, dávno před stavbou egyptských pyramid.
  • Odpočíval v hlubinách: Stavební dělníci jej objevili na Karvinsku v hloubce osmi metrů pod zemí při stavbě bioplynové stanice.
  • Je „předskokanem“ uhlí: Jedná se o subfosilní dub, tedy materiál na půli cesty mezi dřevem a fosilií. Kdyby v zemi zůstal další miliony let, stalo by se z něj černé uhlí.
  • Okouzlil miliony lidí: Před návratem na Třinecko byl součástí prestižního projektu Les civilizací na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace, kde jej vidělo přes 25 milionů návštěvníků.

Podle Romana Heideho, generálního ředitele Třineckých železáren, musely kmeny nalezené na severní Moravě urazit obrovskou vzdálenost, aby se jeden z nich mohl nyní vrátit zpět domů.

„Jsem velmi rád, že se tento unikátní nález vrací právě k nám. Třinecké železárny jsou s regionem i jeho historií pevně spjaty a tento dar muzeu vnímáme jako příležitost podělit se o fascinující kus naší společné minulosti s veřejností,“ uvedl generální ředitel.

Černé zlato

Pro region, který je po staletí spjat s těžbou uhlí, má podle něj nález navíc hlubokou symboliku, neboť představuje materiál, který je jen krůček od přeměny v černé zlato.

Vzácnost materiálu potvrzuje i péče, kterou vyžadoval bezprostředně po vyzvednutí ze země. Marek Noga upozorňuje, že dřevo reaguje se vzduchem velmi agresivně a bez okamžité stabilizace by se začalo brzy rozpadat.

Firma proto musela využít speciální technologie konzervace pomocí polyethylenglykolu, které běžně využívají i nejprestižnější světová muzea.

Díky tomuto přírůstku se třinecké muzeum ocitá ve vybrané společnosti. Ředitelka muzea Eva Zamarská připomíná, že podobně staré subfosilní duby se dnes nacházejí pouze ve špičkových světových vědeckých institucích, jako jsou Královské botanické zahrady v Londýně nebo vídeňské Přírodovědecké muzeum.

„Pro naše muzeum je to obrovská čest. Jsme na tento vzácný exponát náležitě hrdí a věříme, že pro naše návštěvníky bude fascinujícím pohledem na materiál, který v zemi odpočíval tisíce let, aby nám dnes mohl vyprávět svůj příběh,“ doplnila Eva Zamarská.

Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce

Slávističtí fotbalisté se radují z gólu na hřišti Karviné.

Slávističtí fotbalisté v duelu 22. ligového kola zvítězili v Karviné 3:1 a druhé Spartě, která v neděli večer nastoupí proti Hradci Králové, odskočili na čele tabulky na rozdíl osmi bodů. Po pauze...

V Česku napadlo až 15 cm sněhu. Problémy měli hlavně v Moravskoslezském kraji

Zimní počasí se vrací do Moravskoslezského kraje, náledí komplikuje dopravu...

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem 15 centimetrů. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), před...

Loučení úpravny uhlí Dolu ČSM, provoz na konci února definitivně skončí

Poslední vytěžené uhlí na Dole ČSM u Karviné se ještě musí roztřídit. Úpravna...

Do konce února bude fungovat úpravna uhlí, která třídí a zpracovává vytěžené uhlí z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Šachta těžbu ukončila na přelomu ledna a února.

České dráhy obnoví přímý spoj, o kterém zpívá Mládek. Vlak pojede jen jednou týdně

ČD obnovuje spoj, o kterém zpívá Ivan Mládek

V polovině prosince jej zrušili, od března pojede znovu. Opavu s Prahou opět propojí přímý rychlík Českých drah, národní dopravce ale snižuje frekvenci spojů. Místo třikrát týdně tam a zpět trasu...

Evropa páchá hospodářskou sebevraždu, shodují se moravskoslezští průmyslníci

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Společný protest odborářů, zástupců firem z kraje a politiků na podporu evropského průmyslu minulý týden v Ostravě upozornil na složitou situaci průmyslových firem v regionu. Zástupci firem pak...

Začalo vyvlastňování pozemků pro přehradu Nové Heřminovy

Vizualizace přehrady Nové Heřminovy

V souvislosti s dlouho odkládanou stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku zahájil městský úřad v Bruntále tři vyvlastňovací řízení. Odbor výstavby a územního plánování tak učinil na...

17. února 2026  13:55,  aktualizováno  14:07

Plánovanou zástavbu po Slezance komplikuje osud Divadelního klubu, řeší ho soud

9. února 2026 v 11.00 se začala psát nová historie Horního náměstí v Opavě....

Přiléhá k někdejšímu obchodnímu centru Slezanka v Opavě a po její demolici měl být takzvaný Divadelní klub součástí nově plánované zástavby. Jeho prohlášení kulturní památkou ale tuto vizi nabouralo....

17. února 2026  12:58

Hasiči odstraňují z přehrady dřevo přinesené povodní, nasadili pásové rypadlo

Vodohospodáři na severní Moravě stále řeší následky povodně z roku 2024, která...

Vodohospodáři na severní Moravě ještě stále řeší následky povodně z roku 2024. Ta do vodního díla Těrlicko přinesla značné množství dřevní hmoty. Rozsáhlý zásah zaměřený na odstranění tohoto...

17. února 2026  11:33

Žen mezi bezdomovci hrozivě přibývá, varuje Armáda spásy. Stydí se víc než muži

V nevyužívaném nádražním objektu v Českém Těšíně žije i 45letá bezdomovkyně

Mezi bezdomovci v Moravskoslezském kraji je stále více žen. Uvádí to ve své bilanci loňského roku Armáda spásy. Zatímco dříve byl jejich podíl mezi lidmi bez domova kolem jedné desetiny, dnes už jich...

17. února 2026  5:51

Jen dvě výhry a sedm porážek. Galásek v Baníku skončil, tým povede Smetana

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Přišel v říjnu, odkoučoval jedenáct ligových zápasů, jeden v domácím poháru a odešel. Tomáš Galásek už není trenérem fotbalistů Baníku Ostrava. Vedení klubu ho odvolalo po nedělní porážce v Liberci...

16. února 2026  16:53

Ukradl čokolády za deset tisíc. Prodal bych je a synovi koupil dárek, tvrdil zloděj

Lup v kufru: 72 čokolád Lindt. (16. února 2026)

Více než sedmdesát ukradených čokolád chtěl prodat a za utržené peníze údajně nakoupit dárky pro syna. Jenže když se v Krnově zloděj s lupem tahal v kufru, neunikl pozornosti ochranky, která ho pak...

16. února 2026  16:50

Kyberšmejdi škodili více a nebezpečněji. Používejte selský rozum, radí policie

Dva a půl týdne od začátku kybernetického útoku jsou veřejnosti k dispozici...

Boj, který nikdy nekončí. Moravskoslezská policie v loňském roce řešila více útoků takzvaných kyberšmejdů, kteří způsobili i vyšší škody. Krajský policejní šéf Tomáš Kužel sice připustil, že...

16. února 2026  13:05

Působení ve Slavii mi otevřelo oči, řekl karvinský Kačor, když jí dal gól

Karvinský záložník Pavel Kačor se raduje z gólu proti Slavii.

Na polovině hřiště obral o míč Tomáše Chorého, namířil si to přímo k bráně a před pokutovým územím vystřelil přesně k levé tyči. Góóól! Karvinský odchovanec Pavel Kačor ve svém devátém prvoligovém...

15. února 2026  21:12

Liberec - Ostrava 1:0, rozhodl Mahmič, jehož gól se dlouho zkoumal

Liberecká radost v zápase proti Baníku Ostrava. Zleva Krollis, Stránský, Mašek...

Liberečtí fotbalisté po minulé porážce v Plzni na své cestě za evropskými poháry zabrali a v utkání 22. kola Chance ligy porazili o záchranu bojující Ostravu 1:0. Krátce po poločase rozhodl Mahmič,...

15. února 2026  14:51,  aktualizováno  17:35

Házenkáři Karviné i přes oslabení získali dvoubrankový náskok v Evropském poháru

Matěj Nantl, pivot karivnských házenkářů, se raduje z gólu.

Byť jejich tým připomíná lazaret, házenkáři Baníku Karviná vstoupili do osmifinále Evropského poháru vítězně. Doma v sobotu porazili Balatonfüredi 30:28 (13:12). Odveta v Maďarsku je na programu 22....

15. února 2026  13:48

