Virtuálně, či naživo? Letošní podoba Tří králů má několik scénářů

„Zatím se připravujeme na variantu, že bude možné koledovat klasicky. Do začátku prosince musíme domluvit koledníky a připravit tašky a další vybavení. V Ostravě jde o čtyři stovky kolednických skupinek. Samozřejmě připravujeme i roušky a další ochranné prostředky,“ popsal mluvčí Charity Ostrava Dalibor Kraut.



V záloze je ale i plán B, případně C. Jednak omezené koledování, tedy že by kolednické skupinky v ochranných pomůckách obcházely například jen rozptýlenou zástavbu, koleda by se odehrávala venku a do paneláků by se nechodilo. Případně virtuální výzva.

„Sbírka se určitě uskuteční, jen zatím nevíme, v jaké formě. V každé z variant spoléháme na naše dobrovolníky, bez jejichž pomoci se neobejdeme,“ avizovala Marie Hanušová, která má tříkrálové koledování na starosti v Charitě Opava.

Také ona s dobrovolníky již už teď komunikuje. I na virtuální podobu sbírky už se charity v kraji připravují. Každé z míst bude mít svůj variabilní symbol a dárci tak budou moci i na dálku podpořit právě charitu ve svém okolí a služby, které poskytuje. „Přemýšlíme také o způsobu přání do nového roku a setkání s koledníky, nechceme, aby ani při tom nejpesimističtějším scénáři zanikly. Uvažujeme o videu či jiné formě, kterou bychom s lidmi sdíleli,“ doplnil Dalibor Kraut.

Čekat se bude do poslední chvíle

Jak se nakonec sbírka s více než dvacetiletou tradicí uskuteční, se rozhodne těsně před ní. „Do poslední chvíle budeme čekat, jestli se situace neuklidní tak, aby se dalo koledovat,“ nastínil ředitel Charity Nový Jičín Marcel Brož.

Dodal, že u virtuální podoby bude výnos zřejmě nižší. Ten bývá nezanedbatelnou položkou ve fungování a rozvoji služeb charit. Třeba ta ostravská by jej příští rok využila na obnovu kuchyně v domově pro seniory, vybudování parkoviště u lůžkového hospicu či provoz šatníku a mobilního hospicu.

„Kdyby se sbírka neuskutečnila, bude chybět. V rozvojových i provozních věcech,“ řekl Kraut. Jako bolestivý případný výpadek formuluje i Charita Opava. Spíše rozvojové věci z ní financuje Nový Jičín.