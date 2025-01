Na podporu koledníků uspořádá Charita koncert i prodej punče

„Tříkrálová sbírka je prostředkem pro vzájemné obdarovávání, porozumění a solidaritu. Podpora lidí v nouzi je posláním Charity Ostrava a Tříkrálová sbírka pomáhá toto poslání naplňovat spolufinancováním provozu i rozvoje sociálních a zdravotních služeb seniorům, lidem ohroženým sociálním vyloučením, lidem v závěru života a dalším,“ přiblížil smysl sbírky Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

„Tříkrálová sbírka je svátkem solidarity. Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. Umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti a právě to je jejím nejsilnějším poselstvím,“ doplňuje ředitel Pražák.

Zapečetěné pokladničky Tříkrálové sbírky 2025 se objevily volně přístupné i na některých místech v Ostravě a v jejím okolí. „Přístupné budou zájemcům do 14. ledna v provozních dobách různých úřadů, obchodů a dalších objektů,“ uvedla Veronika Curylová z Charity Ostrava.

„Přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku do domácností v Ostravě a okolí budou tradičně přinášet družiny Tří králů. Veřejná sbírka bude probíhat také s koledníky online na portálu www.trikralovasbirka.cz,“ doplnila ji kolegyně Monika Hajdučková z Charity sv. Klimenta.

„O příspěvky žádáme dárce i do takzvané virtuální Tříkrálové pokladničky na sbírkové konto číslo 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 777988013. Možnost přispět do online pokladničky je až do 30. dubna,“ upozornila Hajdučková.

Vybrané peníze podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra.

Na podporu koledníků se koná i Tříkrálový koncert smíšeného pěveckého Komorního sboru Ostrava a dětské kapely Brouci ve čtvrtek 9. ledna od 18:00 v kostele sv. Václava. „Vybrané vstupné na koncert bude příspěvkem do Tříkrálové sbírky, V pondělí 6. ledna od 15:00 do 19:00 se na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě uskuteční také Tříkrálový punč,“ přiblížila Curylová.

Peníze, které koledníci v Ostravě a v okolí vyberou, zaplatí podporu Šatníku Charity Ostrava. „Dále půjde o podporu Charitního střediska sv. Kryštofa – mobilního hospice, rekonstrukci kanalizace Charitního střediska Michala Magone, přípravu stavby kuchyně pro Charitní dům sv. Václava i výstavby nového Charitního domu sv. Alžběty na ulici Syllabova,“ vyjmenovala Hajdučková.

Další peníze se využijí na rozvoj chráněných dílen Charity sv. Alexandra. „Záměry využití Tříkrálové sbírky 2025 budou prezentovány po jejich schválení tříkrálovou komisí v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské,“ doplnila Hajdučková.

„Prostředky Tříkrálové sbírky díky štědrosti dárců a ochotě dobrovolníků každoročně umožňují oběma ostravským Charitám uskutečňovat aktivity, které zkvalitňují životy lidí v nepříznivé situaci. V roce 2024 jsme ze sbírky na ostravské projekty využili 1 963 870 korun,“ objasnila Veronika Curylová, koordinátorka sbírky v Charitě Ostrava.