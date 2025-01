Jednou máchla nožem a trefila plíci. Za smrt partnera dostala 6,5 roku vězení

Incident se stal 10. listopadu 2023 v jednom z domů na náměstí Jana Nerudy v ostravském obvodu Poruba. Muž se večer začal s partnerkou dohadovat, údajně kvůli placení nájmu.

„Odhodil ji na kuchyňskou linku, poté uchopila nůž odložený na desce linky, jedním bodnutím zasáhla levou stranu hrudníku a bodným kanálem dlouhým třináct centimetrů zasáhla plíci,“ konstatoval státní zástupce Radim Sobek.

Žena sice hned zavolala záchranku a snažila se poskytnout první pomoc, avšak muž těžkému zranění podlehl.

Před soudem žena čelí obžalobě z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. Podle státního zástupce se nepodařilo prokázat její záměr partnera usmrtit. Proto není obviněná z vraždy.

To se však nelíbilo zmocněnci pozůstalých. „Vždyť přeci když někdo zaútočí nožem proti horní polovině těla, musí počítat s tím, že může usmrtit,“ argumentoval.

„Hrozně jsme se ho bála“

Soudkyně označila trestní kvalifikaci za přiléhavou, byť hraniční. Žena dosud neměla trestní záznam, stará se o syna a dosud pracovala jako uklízečka v nemocnici. Naopak její tehdejší partner byl i přes svůj nízký věk už souzený za loupež a výtržnictví, což prý žena nevěděla.

„Hrozně jsem se ho bála, ale nechtěla jsem ho zabít. Je mi to moc líto, ale bohužel čas vrátit nemohu,“ plakala žena na soudu.

Hrozilo jí osm až šestnáct let vězení, státní zástupce žádal sedm a půl roku vězení. Obhájce pak navrhoval ještě nižší trest, a to šest až sedm let.

Rovněž žádal snížení částek za nemajetkovou újmu matky a bratra poškozeného, celkem činí 1,35 milionu korun, a to s ohledem na ekonomickou situaci obžalované a nutnost výchovy syna.