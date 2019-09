Stavba nové tramvajové tratě v Ostravě se vzdaluje. Plán ale trvá

Markéta Vysloužilová jako mluvčí několika tisíc lidí, kteří podepsali petici proti trati, podala podněty krajskému úřadu projednávajícímu vliv stavby na životní prostředí, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i ombudsmance. A uspěla.



„Kraj, který zkoumá stavbu v procesu EIA, vrátil už v dubnu dokumentaci k přepracování. Město dosud nepředložilo novou,“ řekla Vysloužilová s tím, že kritiků bylo víc. Kraj dostal 634 nesouhlasných vyjádření s podpisy 2 393 osob.

Na podnět Vysloužilové řeší nyní Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uloženou a poté zrušenou pokutu 100 tisíc korun pro Ostravu.

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová šetřila průzkum veřejného mínění o projektu. A vedení Ostravy teď vytkla diskriminační postup. Agentura totiž z průzkumu vyloučila obyvatele starší 75 let. „Omezení horní věkové hranice považuji za nepřípustné,“ uvedla.

„Průzkum stál 564 465 korun. Částka tak byla vynaložená bezúčelně. Vadným průzkumem nelze osvědčovat veřejný zájem,“ míní Vysloužilová, která věří, že trať nikdy nevznikne, protože je zbytečná a škodlivá pro životní prostředí.

Doufá v to i většina obyvatel a zastupitelů Pustkovce, kteří stavbu odmítají.

Primátor: „Projekt nadále připravujeme“

Stejně tak opoziční komunisté v zastupitelstvu Ostravy. „Trať nemá podporu klubu KSČM ani mou. Ztotožnili se s námi i straníci v zastupitelstvu Poruby,“ uvedl Josef Babka. „Vysoké náklady, dopad na životní prostředí v místě, změna mobility pracovní síly, alternativní řešení prostřednictvím ekologických autobusů, nepřipravenost akce a další důvody nás opravňují k zamítnutí projektu. Jsem přesvědčen, že nebude realizován.“ Primátor Tomáš Macura (ANO) tvrdí opak. „Projekt nadále připravujeme. Harmonogram jsme upravili tak, abychom mohli žádat o dotace v programovacím období 2021–2027,“ řekl Macura.

Upřesnil, že připomínky, kvůli nimž jim projekt vrátil krajský úřad, město nyní zapracovává do dokumentací pro EIA i pro vydání územního rozhodnutí. „Upravenou dokumentaci opět projednáme s dotčenými orgány, a to v řádu měsíců.“

Primátor oponuje, že průzkum veřejného mínění nebyl zbytečný. „Prokázal, že negativní vztah k projektu nemá většina obyvatel, jak deklarovali odpůrci, ale naopak. Pro bylo 50 procent lidí, proti 35,“ uvedl a dodal, že ani ombudsmanka průzkum nezpochybnila. „Respektujeme její doporučení a nebudeme již omezovat věk respondentů. Ale i při zapojení seniorů starších 75 let a nedůvodném předpokladu, že by všichni byli proti trati, s ohledem na jejich procentuální zastoupení v populaci by to výsledky průzkumu nezvrátilo. A s rostoucí nutností řešit zelená témata poroste dál i podpora tohoto projektu, který bude mít pozitivní dopad na životní prostředí,“ míní Macura.

Koaliční partneři o tom ale zatím úplně přesvědčení nejsou. Stanovisko chtějí zaujmout později. „Až po prostudování projektové dokumentace a po analýze možných dopravních návazností v souvislosti s plánovanými stavbami, jako je Prodloužená Rudná či Severní spoj,“ řekl za klub ODS Martin Štěpánek.

„Náš postoj je konzistentní. Budeme se rozhodovat na základě faktů. Počkáme na výsledky EIA. Pak můžeme diskutovat, nikoli politikařit,“ uvedl David Witosz za Piráty.