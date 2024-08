Obce, kudy jezdí auta vyhýbající se dálnici, čekají na pomoc radarů

Podle místních by přitom většina těchto aut měla jezdit po dálnici, kam správně tranzit patří. Pokud by se ovšem řidiči nesnažili šetřit na dálničních známkách nebo na mýtném.

Podobně jako Sviadnov jsou na tom i další obce mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou, například Paskov, Krmelín či Žabeň. Už mnohokrát se pokoušely společně situaci řešit, například i žádostí o to, aby se na dálnici D58 ve zmiňovaném úseku nemusel platit dálniční poplatek. Zatím však marně. Nyní doufají, že by situaci mohlo alespoň trochu zlepšit úsekové měření rychlosti.

„U nás je situace ze všech dotčených obcí nejhorší, doprava se tady sbírá z mnoha směrů, jsme takové zúžené hrdlo před Frýdkem-Místkem,“ přiblížil starosta Sviadnova David Novák.

Řidiči nechtějí platit dálniční známku

S těžkou dopravou se obci podařilo již v minulosti vypořádat zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 tuny. „Nyní nás trápí hlavně osobní doprava. Jedná se o řidiče, kteří míří například za prací do Ostravy a zón v okolí a nemají zaplacenou dálniční známku. Proto využívají okolní silnice,“ nastínil Novák. „Snažíme se proto průjezd Sviadnovem co nejvíce zpomalit prostřednictvím semaforů a přechodů, ať si řidiči uvědomí, že po dálnici to mají daleko rychleji a že se jim vyplatí koupit si raději dálniční známku.“

Spolu s dalšími obcemi spojenými v Dobrovolném svazku obcí Olešná, kam patří také Frýdek-Místek, Paskov, Žabeň a Staříč, nyní Sviadnovští usilují o pořízení stacionárních radarů, což by mělo přinést další zklidnění dopravy v okolí dálnice.

„Snažíme se, ale marně“

Potíže hlásí i jinde. „U nás je tranzitní doprava, kdy se řidiči vyhýbají placenému dálničnímu úseku, dlouholetý problém. Snažili jsme se jej řešit v minulosti mnohokrát, interpelovali jsme prostřednictvím senátorky Heleny Pešatové u ministra dopravy, ale zatím marně,“ uvedl paskovský starosta Petr Baďura.

Situaci v Paskově v posledních letech zhoršil také rozvoj mošnovské průmyslové a logistické zóny. „Velké zatížení teď přináší i doprava od mošnovské zóny přes Krmelín a naši místní část Oprechtice. Máme tam sice zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun, ale mnozí řidiči jej porušují. Pro nenaložené kamiony pak už zákaz neplatí, ale otřesy od těžké dopravy se projevují na okolních domech,“ doplnil Baďura.

Také on potvrdil přípravu radaru, o nějž obce již delší dobu usilují. „Letos to konečně začalo vypadat nadějně, protože magistrát ve Frýdku-Místku přislíbil, že přibere nového člověka, který by se mohl zabývat přestupkovým řízením. My sami jej zpracovávat nemůžeme. Je ale třeba projít řadou schvalovacích řízení, například ze strany dopravního inspektorátu a dalších úřadů,“ popsal přípravy paskovský starosta. „Ještě zvažujeme, zda to bude úsekové měření, jaké je například v Bílé, nebo jen stacionární radar.“

Zóna v Mošnově situaci zhoršila

Trable s tranzitní dopravou přiznává i starostka Krmelína Yveta Kovalčíková. „Naší obcí vede jedničková silnice I/58 z Mošnova do Ostravy a poblíž je i dálnice D56 z Frýdku-Místku do Ostravy. Řada řidičů si tak přes naši obec zkracuje cestu. Výsledkem je, že doprava v obci v obou směrech, jak na Ostravu, tak na Frýdek, stále narůstá,“ řekla. „Ve směru na Oprechtice je tady zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun, ale ten mnoho řidičů nedodržuje. Snažíme se situaci řešit, ale jsme na to poměrně malí páni.“

Obec nyní usiluje o zřízení úsekového měření od kruhového objezdu na Oprechtice, aby dosáhla alespoň zpomalení dopravy. „Je to ale běh na dlouhou trať. Jako jedničková obec nemůžeme zpracovávat přestupková řízení, jsme tedy závislí na magistrátu ve Frýdku-Místku. Nyní od něj máme přislíbeno, že řešení přestupků pro nás zajistí,“ vysvětlila Kovalčíková.

„S prvními obcemi jsme se již domluvili, jak by měla vypadat přestupková agenda. Prakticky bychom se půl na půl dělili o náklady. Ale je to složitá záležitost a ještě nějakou dobu potrvá, než se ji podaří uvést do praxe,“ potvrdil primátor Frýdku-Místku Petr Korč.

Krmelín se tak snaží zklidnit provoz i dalšími způsoby. „Kvůli rostoucí dopravě je často problém přejít silnici, proto chceme také zřídit semafor. Pravidelně vyzýváme policii, ať provádí u nás v obci měření, což se daří, a máme také smlouvu s obecní policií Hukvaldy, která k nám několikrát do měsíce také jezdí měřit rychlost,“ přiblížila starostka.