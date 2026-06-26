Přípravy tramvajové trati v Porubě se zadrhly, odpůrci uspěli s námitkami

„Nemůžeme závazné stanovisko vydat dříve, nežli bude rozhodnuto o podané námitce systémové podjatosti,“ potvrdila informaci mluvčí úřadu Eva Knajblová.
Námitku podal advokát Petr Sém. Výhrad měl více, jako hlavní pak uvedl postup kraje při práci s podklady. „Kraj blokuje některé dokumenty, které by měl předávat posudkáři včas,“ uvedl.
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Zástupci olomouckého krajského úřadu to odmítají. Podle Knajblové zpracovatel posudku EIA obdržel text všech doručených vyjádření.
„Vyjádření byla zaslána zpracovateli posudku do jeho datové schránky,“ sdělila. Úřad zároveň trvá na tom, že proces může pokračovat, zatímco odpůrci požadují jeho přerušení. „Předložená přepracovaná dokumentace EIA splňuje všechny zákonné náležitosti,“ uvedla Knajblová. Kvalitu zpracování dokumentace podle ní posuzuje zpracovatel posudku EIA.
Veřejné projednávání v porubském Pokladu ale ukázalo i další obavy obyvatel. Nešlo jen o právní námitky, ale také o hluk, kácení stromů, dopravní omezení během stavby i cenu celého projektu.
Na projednávání vystoupili i lidé, kterých se nová trať přímo netýká.
Zuzana Celuchová bydlí u stávající tramvajové tratě v ulici 17. listopadu a ostatní přišla varovat před tím, co podle ní znamená život v těsné blízkosti kolejí. „Nedovedete si představit, jaké to je, žít blízko tramvaje,“ řekla. „Třeba když si chci v létě vyvětrat, je to extrémní hluk,“ dodala.
Postavíme protihlukové stěny, slibuje DPO
Dopravní podnik Ostrava (DPO) namítá, že hluková část dokumentace byla po připomínkách doplněna.
Podle mluvčí DPO Terezy Šnoblové dokumentace počítá s protihlukovými stěnami u vybraných domů v ulicích 17. listopadu, K Okovici a Pustkovecké. Součástí řešení mají být také prvky kolejového svršku omezující hluk a vibrace, včetně antivibračních rohoží, a vegetační kryt mezikolejového prostoru.
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Dalším silným tématem byla zeleň. Někteří obyvatelé upozorňovali, že nově vysazené stromy plnohodnotně nahradí funkci současné zeleně až za mnoho let.
„Nám, současným obyvatelům zasažených obvodů, se i tímto výrazně znesnadní bydlení,“ zaznělo v debatě.
Přesný počet stromů a keřů určených ke kácení ale zatím znám není. „Počet bude znám až po zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Dokumentace EIA pracuje s dendrologickým průzkumem, nikoli s finální inventarizací dřevin určených ke kácení,“ uvedla Šnoblová.
O povolení kácení podle ní nebude rozhodovat investor, ale příslušný orgán ochrany přírody v navazujícím řízení.
DPO zároveň tvrdí, že současná varianta projektu má menší dopad na zeleň než starší návrhy. Nejvýraznější změnou má být oblast u Opavské, kde má místo rozsáhlého parkoviště vzniknout etážové parkování. Podle DPO tak zůstane zachována významná část vzrostlé zeleně podél Opavské a Průběžné.
Pokud EIA skončí souhlasným závazným stanoviskem, má následovat dopracování projektové dokumentace, povolení záměru, výběr zhotovitele a samotná stavba. Dokumentace podle DPO počítá se zahájením stavby v roce 2027 a plným provozem v roce 2030.
Konkrétní termíny ale budou záviset i na vznesených námitkách.