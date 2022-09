Tramvajová rychlodráha okolo šikmého kostela má jezdit za deset let

„Tramvajová trať bude mít pozitivní vliv na ekonomiku kraje a čistotu ovzduší, navíc region zatraktivní. Chceme totiž oživit místa, která dříve patřila těžbě uhlí,“ nastínil možné přednosti dráhy krajský náměstek pro dopravu Radek Podstawka (ANO).

Projekt byl původně svázán zejména s ODS, protože před krajskými volbami v roce 2016 s plánem přišel občanský demokrat Jakub Unucka, nyní také náměstek na hejtmanství.

Jak redakce iDNES.cz už letos v květnu informovala, trasa doznala zásadní změny, když původně zamýšlený Havířov nahradila Orlová. Podle zatím známých podrobností by se na trati dlouhé 26 kilometrů mělo využít stávajících dopravních koridorů a hornických železničních vleček.

V Ostravě má dráha začínat na Hranečníku, povede okolo zoo, soupravy pak mají zamířit k Rychvaldu, projely by Starým náměstím v Orlové, poté okolo známého poddolovaného karvinského šikmého kostela a další konečná bude na třídě 17. listopadu v Karviné.

„Další etapy pak budou pokračovat do Orlové-Lutyně, v budoucnu je ve hře i napojení na Havířov,“ poznamenala krajská mluvčí Nikola Birklenová.

Stávající vlečky jsou využity i kvůli snadnějšímu majetkovému vypořádání a naplnění nutných dopravních omezení.

„Tramvaje samozřejmě nebudou jezdit po starých kolejích. Bude se jednat o novou moderní dvoukolejnou rychlodráhu s osmdesátikilometrovou rychlostí mimo zástavbu. Tramvaje by mohly jezdit v desetiminutových intervalech,“ přiblížil Podstawka.

Trať může zatraktivnit region pro investory

Studii proveditelnosti připravila krajská společnost Moravskoslezské investice a development (MSID), jež má za úkol vytvářet v regionu podmínky pro investice.

„Zvýšení mobility pracovní síly, urychlení komunikačních vazeb a propojení obyvatel může v budoucnu zcela jistě znamenat výhodu při lákání investorů zajímajících se o náš kraj,“ vysvětlil zapojení MSID předseda představenstva společnosti Václav Palička.

MSID chce co největší spoluúčast veřejnosti, proto například připravuje se studenty architektury možnost ovlivnění vzhledu některých tramvajových zastávek. „Například ta u šikmého kostela by mohla být hodně zajímavá,“ uvedl Palička.

Memorandum jako první schválili ostravští zastupitelé. „Z velké části se bude sice jednat o krajský projekt, ale trať by měl provozovat Dopravní podnik Ostrava,“ prozradil ostravský námětek primátora pro dopravu Miroslav Svozil (ODS).

Odhady zahájení provozu i nákladů na trať se v čase různí. Původně se počítalo s termínem prvních jízd v roce 2030, nyní se začátek odhaduje na rok 2032, to však jen při bezproblémové přípravě i stavbě.

Co se týče financí, podle studie proveditelnosti by trať při současných cenách ve stavebnictví mohla stát zhruba sedm miliard korun. V minulosti se však odhady pohybovaly na úrovni až patnácti miliard korun, a to včetně nového depa pro tramvaje a pořízení nových souprav. Kraj chce nutné peníze sehnat z evropských rozvojových projektů, o pomoc požádá i stát.