Před 70 lety Opavou jela poslední tramvaj. Zbyly úchyty trolejí i symbolický vůz

Autor:
  14:41
Po osvobození v roce 1945 se to zdálo nemožné. Vybombardovaná Opava byla v žalostném stavu, po odsunu výrazně ubylo obyvatel. Opavské tramvaje však přesto v listopadu 1946 vyjely do ulic, i když ne nadlouho. Před 70 lety, v neděli 22. dubna 1956 kolem páté odpoledne Opavou projel poslední vůz.
Poslední jízda. Éru tramvají uzavřel stejný vůz, který ji odstartoval....

Poslední jízda. Éru tramvají uzavřel stejný vůz, který ji odstartoval. Sedmička. Tramvaj řídila Marie Pavelková, která pak odešla řídit tramvaje do Ostravy. | foto: publikace 100 let městské dopravy v Opavě

Tramvaj před opavským východním nádražím, snímek je z doby okolo roku 1910.
Tramvaj jedoucí Olomouckou ulicí v Opavě.
Tramvaj před divadlem na opavském Horním náměstí. Z náměstí mohli cestující k...
Tramvajová výhybna na dnešním náměstí Osvoboditelů v Opavě.
9 fotografií

Na jaře roku 1956 se tak uzavřela více než padesátiletá éra tramvají v Opavě. V předválečném období přepravily tři až čtyři tisíce lidí denně, v roce 1947 až šest tisíc, přestože obyvatel v Opavě tehdy žilo méně než před válkou. Nahradily je trolejbusy a autobusy.

Stopy po tramvajové minulosti však lidé v Opavě najdou i dnes. „Tramvajovou síť připomínají symbolické krátké úseky kolejí v Hrnčířské ulici a na Dolním náměstí,“ popsal Martin Kůs z opavské radnice.

A nejen ty. Technickou památkou a republikovým unikátem je měnírna elektrického proudu na Rybím trhu z roku 1929. Sloužila k přeměně střídavého proudu na stejnosměrný potřebný k provozu tramvají.

Příběh „čísla sedm“

  • Tramvaje začaly Opavou jezdit 4. prosince 1905. Provoz na jednokolejné dráze o rozchodu 1000 mm byl devítiminutový.
  • Vyzdobený vůz číslo 7 s hrající kapelou od rána projížděl všemi úseky tratě pouliční dráhy. Slavnostní zahájení se poté odehrálo před radnicí.
  • Devět tramvají, jež Opavany v počátcích vozily, vyrobila vagónka ve Studénce. Měly otevřené plošiny a dřevěné interiéry.
  • Provoz dočasně přerušil konec války. V závěru roku 1944 kvůli omezení dodávek elektřiny tramvaje jezdily jen ve špičce, od dubna 1945 vůbec.
  • v listopadu 1946 odstartoval omezený provoz, na jaře 1947 tramvaje opět jezdily naplno.
  • V neděli 22. dubna 1956 mezi 16. a 17. hodinou projely Opavou poslední čtyři tramvaje. Jako vůbec poslední sedmička s řidičkou Marií Pavelkovou.
  • V roce 2004 bylo torzo tramvaje sedm objeveno při vyklízení zahrady v Opavě-Kylešovicích.
  • Následovala rozsáhlá obnova, při níž se použily i fragmenty vozu číslo 4. Jeho vrak se našel v Litultovicích.
  • Rekonstruovanou tramvaj mohli lidé poprvé vidět v roce 2008.

Uvnitř se dochovalo i původní vybavení, transformátory, rtuťové usměrňovače a rychlovypínače z roku 1905, přemístěné sem z městské parní elektrárny v Krnovské, jejíž budova rovněž ještě stojí.

Zůstaly také úchyty tramvajových kolejí na fasádách. „Ve městě jsou jich asi dvě desítky. Zrestaurovaný úchyt je na Hlásce. Jeden je i na domu naproti, na Ostrožné jsou tři, další na Krnovské a Otické ulici,“ popsal památkář Dalibor Halátek.

Některé později držely i vedení pro trolejbusy, v místech, kudy už MHD nejezdila, zůstaly jen jako pozůstatek minulosti. „Nejsou památkově chráněné a z ulic postupně mizí,“ dodal Halátek.

Symbolem tramvajové dopravy v Opavě je však především vůz číslo sedm. Obnovený do původní podoby stojí v depu opavského dopravního podniku. Tramvajovou dopravu ve městě v roce 1905 zahajoval, a zároveň o jednapadesát let později vezl cestující jako poslední.

Na pouliční dráhu Opavané čekali tak dychtivě, že za první měsíc evidovala sto tisíc cestujících. Síť spojovala dnešní východní nádraží přes centrum s nemocnicí, z náměstí Republiky vedla do Městských sadů a z Horního náměstí do Kateřinek a také ke hřbitovu.

Jezdily i nákladní vozy - vozily uhlí, poštu, po kolejích se odklízely i poválečné trosky.

„Poslední vůz s evidenčním číslem 7 řídila Marie Pavelková, která poté přešla jako řidička tramvají k Dopravnímu podniku města Ostravy,“ stojí k vůbec poslední jízdě opavských tramvají v publikaci 100 let městské dopravy v Opavě.

Tramvaj před opavským východním nádražím, snímek je z doby okolo roku 1910.
Tramvaj jedoucí Olomouckou ulicí v Opavě.
Tramvaj před divadlem na opavském Horním náměstí. Z náměstí mohli cestující k nemocnici, do Kateřinek či přes Ostrožnou a Otickou ke hřbitovu.
Tramvajová výhybna na dnešním náměstí Osvoboditelů v Opavě.
9 fotografií

Provoz ale dopravní podnik tlumil několik let, trolejbusy je na vybraných trasách začaly nahrazovat od roku 1952.

O staré tramvaje je zájem, dopravní podnik začíná jednat s kupci

Po definitivním konci provozu byly tramvajové vozy vyřazeny a rozebrány, jen ta nejmladší, sedmnáctka, začala jezdit v Mostě. Sedmička i tuto dobu zázrakem přežila. V roce 2004 byla objevena na jedné z opavských zahrádek, kde sloužila jako zahradní domek. Teď je po kompletní obnově chloubou a unikátním exponátem města.

Vstoupit do diskuse

Před 70 lety Opavou jela poslední tramvaj. Zbyly úchyty trolejí i symbolický vůz

Poslední jízda. Éru tramvají uzavřel stejný vůz, který ji odstartoval....

Po osvobození v roce 1945 se to zdálo nemožné. Vybombardovaná Opava byla v žalostném stavu, po odsunu výrazně ubylo obyvatel. Opavské tramvaje však přesto v listopadu 1946 vyjely do ulic, i když ne...

23. dubna 2026  14:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.