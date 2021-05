Před 65 lety dojezdily v Opavě tramvaje, první vůz se podařilo zachovat

Síť opavských tramvají vznikla jako jedna z posledních na českém území. Hlavní trať spojovala dnešní nádraží Opava-východ přes Horní náměstí s nemocnicí a rozvětvovaly ji boční tratě z náměstí Republiky do Městských sadů a z Horního náměstí do Kateřinek.



Provoz byl zahájen 4. prosince 1905. „Během prvního měsíce přepravila dráha přibližně 100 tisíc osob. Toto mimořádně utěšené číslo ale bylo důsledkem toho, že tramvajová doprava měla zpočátku pro Opavany dráždivý půvab novosti. V prvním roce plného provozu, v roce 1906, totiž činil počet přepravených osob 830 tisíc,“ uvedl historik Branislav Martinek.

V roce 1912 se trať k nemocnici prodloužila o dalších bezmála čtyři sta metrů k nově zbudované konečné u Ústavu pro nervově choré a vznikla nová trať z Horního náměstí Ostrožnou a Otickou ulicí přes Vaškovo náměstí k Městskému hřbitovu.

Prvními opavskými tramvajemi se mohlo jednorázově převézt až třicet cestujících. „Zajímavostí určitě je, že tramvajová síť byla využívána i jako dopravně nákladní tepna,“ upozornil Martin Kůs z opavského magistrátu.

Nákladní tramvajové vozy převážely od roku 1919 do roku 1952 z východního nádraží do městské elektrárny uhlí. Mezi léty 1911 až 1917 sloužily opavské tramvaje i k přepravování pošty.

Tramvaje Opavou jezdily půlstoletí. Provoz dočasně přerušil konec války, kdy koncem roku 1944 kvůli omezení dodávek elektřiny tramvaje jezdily jen ve špičce, od dubna 1945 přestaly jezdit úplně. „Do dvou let byl provoz plně obnoven, navíc byla prodloužena trať do Kateřinek a přibyla nová větev do Jaktaře,“ doplnil Kůs.

Po roce 1949 se ale jejich provoz začal tlumit a postupně je vystřídaly trolejbusy. Od roku 1953 jezdily tramvaje už jen v úseku z náměstí Republiky do Kateřinek a roku 1956 byl i jejich provoz ukončen.

Jízdu tramvají v Opavě zahajoval, ale také končil vůz číslo sedm. Většina vozů pak byla sešrotovaná, ale právě sedmička přežila. Skončila jako přístřešek na jedné opavské zahradě, kde byla roku 2004 objevena a v roce 2008 se po obnově jako unikátní exponát vrátila do opavského dopravního podniku.

Provoz tramvají je v Opavě dodnes vidět. Připomínají jej například symbolické části kolejnic na Dolním náměstí či v Hrnčířské ulici. A také úchyty trolejí. „Jeden je na Hlásce, je zrestaurovaný do původní podoby a je na něm uchyceno vedení pro trolejbusy. Úchyty po elektrickém vedení tramvají ale zůstaly i v místech, kudy dnes MHD nejezdí. Například dva jsou v Ostrožné ulici, v její horní a dolní části, a dva další v Otické ulici,“ upřesnil památkář Dalibor Halátek.