Náraz při nehodě na dálnici vymrštil řidiče z auta, v nemocnici zemřel

„Na operační středisko hasičů byla ve středu 30. září ve 21:50 ohlášena nehoda dvou osobních vozidel na silnici D48,“ sdělila mluvčí hasičů Kamila Langerová.
„Vyjely k ní všechny složky integrovaného záchranného systému. Kolem půl desáté večer tam měl řidič osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin dostat smyk a narazit do automobilu, který jel před ním,“ uvedla mluvčí policie Soňa Štětínská.
Náraz přední auto vytlačil mimo dálnici do příkopu. „Druhé vozidlo se mělo přetočit na střechu a řidič byl z něj vymrštěn. Byl zraněn, stejně jako řidič a spolujezdkyně z druhého automobilu,“ vysvětlila mluvčí.
Zdravotničtí záchranáři k nehodě vyslali dvě pozemní posádky a také vrtulník. „U jednoho z účastníků, který byl po nehodě nalezen mimo automobil, došlo k zástavě oběhu, a svědci proto zahájili laickou resuscitaci,“ popsal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
„Posádky pokračovaly v oživování pětatřicetiletého muže s vážnými poraněními hlavy. Lékařský tým u něj zajistil umělé dýchání a zahájil nitrožilní podávání léků, letečtí záchranáři mu podali transfuzi krve. Poté byl muž za kontinuální přístrojové srdeční masáže vrtulníkem transportován do ostravské Fakultní nemocnice. Na urgentní příjem byl předán v kritickém stavu,“ informoval Humpl.
Muž však v nemocnici svým zraněním podlehl, jak potvrdila mluvčí zařízení Petra Petlachová.
„Další dva zranění, čtyřiapadesátiletá žena a o rok mladší muž, byli s lehčími poraněními v oblasti zad a hrudníku přepraveni do frýdecko-místecké nemocnice,“ dodal Lukáš Humpl.
Dálnice na Těšín stála
Policisté provedli dechovou zkoušku u řidiče, který jel se spolujezdkyní, její výsledek byl negativní.
„U druhého řidiče nebylo možno vzhledem k jeho zdravotnímu stavu dechovou zkoušku na místě provést,“ poznamenala Štětínská s tím, že dálnice ve směru na Český Těšín byla uzavřena a policisté odkláněli dopravu na objízdné trasy. Provoz v plném rozsahu byl obnoven zhruba před třetí hodinou ranní.
Vyšetřování nehody se dále věnují policisté z dálničního oddělení Frýdek-Místek a frýdecko-místečtí kriminalisté.
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