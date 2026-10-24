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Chráněné dílny Charity Opava slaví třicetiny, dávají práci přes 170 hendikepovaným

Dalibor Maňas
  6:17

Chráněné dílny opavské Charity zaměstnávají lidi s hendikepem už třicet let. (říjen 2026) | foto: Ivo Mludek, Charita Opava

Chráněné dílny Charity Opava slaví významné jubileum. Z původně malé dílničky pro dvě desítky zaměstnanců se za tři desetiletí rozrostly v moderní areál v Opavě-Jaktaři, kde dnes nachází pracovní uplatnění i novou životní důstojnost přes 170 lidí se zdravotním znevýhodněním. Kulaté výročí oslavili zaměstnanci i vedení společně s ostravsko-opavským biskupem Martinem Davidem v prostorách technických dílen.

Třicet let dávají chráněné dílny Charity Opava práci lidem s hendikepem. „Na začátku stála malá dílnička, která zaměstnávala okolo dvaceti lidí. Dnes v areálu bývalé traktorové stanice v Opavě-Jaktaři pracuje více než 170 hendikepovaných,“ popsala tisková mluvčí Biskupství ostravsko-opavského Monika Pustskovská.

„Kulaté výročí oslavili společně s vedením 8. října v jedné z hal technických dílen,“ doplnila.

Mezi prvními zaměstnanci na podzim 1996 byla nevidomá Iveta. „Bývalá servírka přišla o zrak v devatenácti letech a práce v chráněných dílnách pro ni znamenala splněný sen,“ uvedla mluvčí.

„Tělem i duší jsem tady propadla keramice, začala jsem pracovat s hlínou a živím se tím dodnes. Zdejší chráněné dílny jsou pro mě srdeční záležitost, hodně jsem se tady naučila,“ vysvětlila starší paní s bílou holí v ruce.

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Přiblížila i to, jak náročné je tvarování hlíny, když na svou práci nevidí. „Když vezmu hlínu do rukou a vy mi řeknete, abych udělala vázu, v tu chvíli ji mám před očima. Představuji si konkrétní tvar i zdobení a moje prsty už ji automaticky začnou tvořit.“

30 let chráněných dílen i diecéze

Biskup Martin David na oslavě výročí přirovnal práci chráněných dílen k diecéznímu mottu.

„Chráněná dílna pomáhá člověku s hendikepem najít novou důstojnost a žít své místo. Zároveň není místem, které by lidi oddělovalo od ostatních. Právě naopak je místem, které staví most mezi světem hendikepovaných a nás, kteří jsme relativně bez hendikepů,“ uvedl biskup.

Kromě keramiky pracují hendikepovaní v Opavě v šicí dílně, dělají potisk na textil, laserem gravírují sklo či dřevo či vyrábějí různé dárkové předměty.

V technických dílnách zaměstnanci rozebírají do posledního šroubku elektroodpad, kompletují balíky a mají řadu dalších zakázek.

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