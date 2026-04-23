OBRAZEM: Macura končí s politikou. Podívejte, jak se z volebního vítěze stal vyvrhel
Opilá řidička BMW srazila na chodníku dvě školačky. Utekla a přežila střet s vlakem
Nejprve lhostejnost a hazardování, pak zoufalství s touhou ukončit svůj život. Opilá řidička ve středu odpoledne v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku při riskantním předjíždění srazila ve velké...
Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka
Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...
Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo
Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...
Emoce ve finále: Sikora se rval, Růžičku trefili diváci. Žabka hodil lahev na tribunu
Z obličeje mu kapala krev, červené skvrny měl i na bílém dresu. Cestou do kabiny ještě gestikuloval směrem k domácímu kotli, od pardubické střídačky si také leccos vyslechl. Jakmile bylo jasné, že...
Pardubice - Třinec 3:2. Úvod finále patří domácím. Duel obrátili Červenka a Smejkal
Vypjatý první zápas extraligového finále zvládli lépe hokejisté Pardubic, kteří porazili na domácím ledě Třinec 3:2. Dynamo otočilo zápas dvěma góly za 16 sekund ve třetí třetině. Ve 47. minutě...
Téměř devět let byl Tomáš Macura prvním mužem Ostravy, vyhrál troje komunální volby a rovněž byl v předsednictvu hnutí ANO. Jenže před třemi roky primátor v hnutí upadl v nemilost, byl odvolán a...
Palyza a Svoboda v ráži, o ostravské výhře nad Olomouckem však rozhodl Godwin
Ostravští basketbalisté vyhráli úvodní duel v sérii předkola nad Olomouckem 81:77 a přiblížili se účasti v play off. Série se hraje na dvě výhry, druhý zápas je na programu v pátek v hale Hanáků.
Karvinští házenkáři jsou znovu ve finále, v pátém duelu přehráli Zubří
Házenkáři mistrovské Karviné porazili v rozhodujícím pátém semifinálovém duelu Zubří 34:31 a v osmé sezoně za sebou si zahrají o extraligový titul. Opět se o něj utkají s Plzní, kterou v minulých...
Frýdecké volejbalistky slaví po 11 letech extraligovou medaili, Lvice si musí počkat
Volejbalistky Frýdku-Místku slaví po jedenácti letech extraligový bronz. V rozhodujícím duelu o třetí místo zvítězil tým, který si až v posledním kole základní části pojistil účast v play off, v...
Karviná a Evropa: co říkají řády? Klub musí potvrdit, že neovlivňoval výsledky zápasů
Jsou jednu výhru od trofeje. A také od velmi lákavé vstupenky do pohárové Evropy. Zároveň u jejich jména svítí dosud nevyřešený škraloup, který by radost uměl pořádně překazit. Co by se stalo, kdyby...
Jedním pruhem a osmdesátkou. V Ostravě začala oprava poslední části zvlněné D1
Auta jen jedním pruhem v každém směru a kolony před zúženími. I tak vypadá současný stav na dálnici D1 v Ostravě. Minimálně do konce října a pak ještě na jaře příštího roku tam musejí řidiči počítat...
Rok a půl bez vlaků. Železničáři konečně chystají opravu povodní zničené trati
Projektanta a zhotovitele stavby má konečně železniční trať mezi Opavou a Hlučínem, kterou v září 2024 zdevastovala povodeň. Správa železnic dlouho rozhodovala, jak vážně poškozenou trať obnovit a...
Stříbrné jezero v Opavě na vlně zájmu. Přibude lesopark, vědci zkoumají dno
Technické služby u Stříbrného jezera v Opavě odstraňují náletové dřeviny a zahájily tak první stupeň proměny jeho severních břehů v přírodní lesopark. Zároveň letos chystají druhou etapu oživení...
Tohle je sen a doufám, že ho budu žít ještě dlouho. Kačor vyhlíží pohárové finále
Dal první gól a po faulu na něj dostal v 74. minutě červenou kartu ostravský Matěj Chaluš. Pavel Kačor patřil k domácím hrdinům semifinále českého poháru, MOL Cupu, v němž fotbalisté MFK Karviná ve...
Miliardový projekt strategické trati čeká přísnější posouzení. Kvůli vzácnému dravci
Plánované bezúvraťové napojení mošnovské průmyslové zóny na hlavní železniční koridor nabírá zpoždění. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že projekt za 1,7 miliardy korun může mít negativní...
Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii
Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...