Primátorem Ostravy se potřetí stal Macura z ANO, vládne se SPOLU a Piráty

Po roce 1990 byli primátory osm let kromě Macury ještě Evžen Tošenovský (ODS) v letech 1993 až 2001 a sociální demokrat Petr Kajnar mezi roky 2006 až 2014. Ale nyní už oba Macura překonal a měl by zůstat primátorem až do roku 2026, tedy celkem dvanáct let.

Přitom jak při svém prvním zvolení v roce 2014, tak i o čtyři roky později prohlašoval, že dále rozhodně nechce pokračovat. Jenže vždy se nakonec stal lídrem ostravské kandidátky hnutí ANO a v komunálních volbách jednoznačně zvítězil. Letos se ziskem 33,97 procenta s náskokem téměř dvaceti procent před uskupením SPOLU.

Primátoři Ostravy po roce 1990 Jiří Smejkal (OF, ČSSD)

1990 - 1993 Evžen Tošenovský (ODS)

1993 - 2001 Čestmír Vlček (ODS)

2001 - 2002 Aleš Zedník (ČSSD)

2002 - 2006 Petr Kajnar (ČSSD)

2006 - 2014 Tomáš Macura (ANO)

2014 - dosud

„Mám za sebou půl roku zvažování a přemýšlení, jestli pokračovat, a konečné rozhodnutí se rodilo hodně těžce,“ přiznal Macura v předvolebním rozhovoru pro MF DNES a vysvětlil, že řadu pro něj podstatných investic se vinou pandemie koronaviru nepodařilo posunout do stavu, kdy by už se nedaly zastavit. Například jde o koncertní halu za několik miliard korun.

Za velmi podstatné rovněž považuje zvládnutí současné energetické krize, přičemž současně nechce zastavit rozvoj Ostravy. „I v této složité době nesmíme rezignovat na rozvoj města, na rozvoj školství, kultury, životního prostředí a veřejného prostoru, což vše dělá město kvalitním pro život, sníží počet odchodů z města a přivábí nové obyvatele,“ konstatoval.

Hned po volbách bylo zřejmé, že Ostravu dále povede dosavadní koalice, tedy hnutí ANO, SPOLU, což znamená ODS, KDU-ČSL s TOP 09, a Piráti. Koalice má v 55 členném zastupitelstvu pohodlnou většinu třiatřiceti hlasů.

Macura těsně po vyhlášení volebních výsledků ještě zvažoval rozšíření koalice o hnutí Ostravak s dalšími osmi mandáty, ale nakonec se tak nestalo.

„Když to vezmu pragmaticky, tak by vzniklo více třecích ploch, než je případně v této chvíli,“ zdůvodnil Macura změnu rozhodnutí po uzavření koaliční smlouvy.

V opozici tak nejspíše zůstane hnutí Ostravak, SPD, Starostové pro Ostravu a Ostravská levice, jak se nazývala kandidátka KSČM.