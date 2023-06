Kriminálník napadl spoluvězně kvůli lékům s opiáty, odsedí si dalších 4,5 roku

Šlo už o třetí termín jednání o odvolání, Tokár se ale ani jednou k soudu nedostavil. První jednání bylo odloženo kvůli tomu, že se obžalovaný omluvil kvůli zdravotním potížím.

„Bohužel nemáme k dispozici lékařskou zprávu, byť soud k tomu muže vyzval,“ konstatoval soudce. Druhé jednání ani nezačalo, protože se předvolání nepodařilo doručit, a ani na dnešní jednání Tokár nepřišel. Podle obhájkyně prý podle vzájemné e-mailové komunikace opět kvůli údajným zdravotním patáliím s tím, že chce být jednání přítomen. Soudní senát však rozhodl o konání v jeho nepřítomnosti.

Tokár se odvolal proti trestu čtyři a půl roku vězení za to, že při svém posledním pobytu v ostravské věznici v únoru 2021, nedlouho před svým propuštěním, napadl spoluvězně.

Vězeň toužil po léku s opiáty

„Ivan, vyplivni ty léky z huby. Já potřebuji aspoň kilo, mám krize,“ zařval podle rozsudku Tokár na spoluvězně, který se vracel z vězeňského zdravotního střediska s krabičkami léků Tramal s obsahem opiátů, jež třikrát denně kvůli bolestem užíval.

Když spoluvězeň vydání léků odmítl, tak ho podle spisu Tokár napadl, například ho na schodišti začal škrtit, udeřil ho pěstí do ramene a vyhrožoval, že za chvíli jde domů a pomstí se jeho rodině. Napadeného sice vážně nezranil, ale za loupež a vydírání si obvinění, obžalobu a nakonec i odsouzení vysloužil.

Tokár vinu odmítal. Tvrdil, že do spoluvězně jen náhodně loktem strčil a ten ho pak provokoval. Jenže soud jeho verzi neuvěřil, usvědčily ho například výpovědi nejméně tří vězňů, kteří byli incidentu přítomní.

Za čtrnáct let jedenáct trestních záznamů

A Tokár neuspěl ani při svém odvolání, protože soud rozsudek potvrdil. „Prvoinstanční okresní soud postupoval správně, přičemž odvolací argumenty obhajoby nepřinášejí nic nového. Jde jen o opakování původních stanovisek, se kterými se soud už vypořádal,“ vysvětlil soudce.

Odmítl také to, že jde o nepřiměřeně přísný trest. Tokár je totiž mnohonásobným recidivistou, jen mezi lety 2003 až 2017 má jedenáct záznamů v trestním rejstříku, přičemž mezi nimi nechybí ani loupež. „Trestní sazba činila dva roky až deset let, takže i vynesený trest se stále pohybuje v její dolní polovině,“ zdůvodnil soudce.

Verdikt je pravomocný, možné je pouze dovolání k Vrchnímu soudu v Olomouci. To však nemá odkladný účinek, Tokár by se tedy měl vrátit do známého vězeňského prostředí.

