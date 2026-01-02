Zkraje roku můžete v regionu vyrazit na výšlap nebo se vydat do historie

Protáhnout si tělo po svátcích a užít si pohyb na čerstvém vzduchu. K prvnímu víkendu letošního roku patří i celá řada novoročních výšlapů napříč celým krajem. Nabídku ale doplňují i další akce: loutkové divadlo či výstava k havířovské historii.
Turistická chata stojí na Malé Prašivé už 94 let a vždy patřila k nejoblíbenějším turistickým cílům Moravskoslezských Beskyd. | foto: Archiv Martina Stillera

Výstup na Svinec

Z náměstí v Novém Jičíně vede trasa novoročního výstupu na vrch Svinec, který se vypíná nedaleko od města jihozápadním směrem. Tradiční pochod se koná zítra, jedná se o jeho třináctý ročník.

Začíná se v 10.00, cíl je v čase 11.00 až 15.00 na vrcholu Svince, v případě špatného počasí na lyžařské chatě na Svinci.

Zimní procházka hradem

Zažít hrad uprostřed zimy? Proč ne. První mimořádné otevření hradu Sovince v Jiříkově na Bruntálsku v novém roce bude již zítra. Od 9.00 do 16.00 tak budete moci zažít romantickou prohlídku krás tohoto zachovalého a rozsáhlého hradního komplexu ze 14. století uprostřed lesů v zimním kabátě.

Vrchol Svinec

Na Prašivou hvězdicově

Tradiční akce Klubu českých turistů Novoroční čtyřlístek s hvězdicovým výstupem na Prašivou na Frýdecko-Místecku se uskuteční v neděli. Pro účastníky je zajištěno od 11.00 do 14.00 posezení na chatě s možností občerstvení, za příznivého počasí bude před chatou připraveno ohniště, kde se účastníci pochodu budou moci ohřát, případně si opéct buřty.

Klub českých turistů pořádá podobné novoroční pochody s myšlenkou na vykonání čtyř dobrých skutků: jít na výlet, pozvat na něj někoho z okolí, poznat kus přírody a přispět potřebným. Kdo tak vykoná, dostane v cíli odznak Novoročního čtyřlístku.

Vánoce ve středověké Ostravě

Sváteční atmosféru v muzeu lze až do 28. ledna užít na komorní výstavě nazvané Vánoce ve středověké Ostravě, jejímž kurátorem je archeolog Ostravského muzea Zbyněk Moravec. Návštěvníci objeví oslavu Vánoc ve středověku. K vidění jsou nejnovější archeologické nálezy z různých částí Ostravy.

Vůbec poprvé bude v Ostravském muzeu vystaven soubor pozdně gotických kamnových kachlů z přelomu 15. a 16. století, na nichž je vyobrazen celý vánoční příběh. „Jedná se o kolekci, která svým svérázným zpracováním a četností nálezů patří mezi přední soubory v našich zemích,“ řekl Zbyněk Moravec.

Ukazuje se, že právě vánoční příběh byl ve středověku mezi Ostravany velmi oblíbený. „Ostravští měšťané si nechávali vánoční události zpodobnit na důležité součásti domácí výbavy, jako byla třeba kamna. Tento významný středověký vynález umožnil efektivněji vytápět místnost domu, a to navíc bez zadýmení,“ dodal Moravec.

Loutky v Opavě

Představení Tři zlaté vlasy děda Vševěda bude k vidění v neděli v Loutkovém divadle Opava. Inscenaci určenou pro děti od čtyř let divadlo uvede od 10.00 a od 16.00.

Barevná historie

Galerie Maryčka v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově hostí ode dneška výstavu nazvanou Barevná historie Havířova. Její autoři Kamil Křenek a Ivo Lipina vás provedou prostřednictvím vzácných fotografií, dokumentů a osobních vzpomínek pamětníků sedmi dekádami bohaté historie města. Výstavu totiž připravil Spolek přátel Havířova při příležitosti významného jubilea – 70. výročí založení města.

