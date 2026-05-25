Nehoda se stala mezi Dolním Benešovem a Hájem ve Slezsku okolo 15:30. „Cyklista na elektrokole chtěl odbočit vlevo na cyklostezku. V tu chvíli jej ale předjížděl osobní automobil. Cyklista mu zkřížil cestu,“ řekla mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.
Dodala, že policie hledá svědky. „Také se obracíme na případné řidiče, kteří v danou dobu místem projížděli a mají ve voze kameru, aby i oni se kriminalistům přihlásili,“ řekla. Policii mohou kontaktovat na lince 158.
První pomoc muži poskytovali nejdříve svědci. Resuscitaci pak převzali záchranáři. „Cyklista utrpěl mnohačetná zranění. V kritickém stavu jej vrtulník přepravil do ostravské fakultní nemocnice,“ řekl Humpl.