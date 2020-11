Výsledky antigenních a PCR testů se liší, říká šéf Zdravotního ústavu Ježo

Říká se, že antigenní testy nejsou moc spolehlivé. Potvrzují to i vaše dosavadní poznatky získané při kontrolním testování?

Výsledky u různých typů testů se bezesporu liší, ale říci, že antigenní testy jsou méně spolehlivé, by bylo zjednodušené, zavádějící a hlavně předčasné. Studie stále probíhá. Rozpor mezi základními výsledky PCR a antigenních testů jsme sice zjistili asi u třetiny pozitivně testovaných lidí, ale nesouvisí to se spolehlivostí různých typů testů, jako spíš s mírou jejich citlivosti a schopností rozlišit mrtvý a živý virus.

„První poznatky z nové studie potvrzují, že PCR testy jsou až moc citlivé.“ Eduard Ježo ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě