Na test v Ostravě lidé čekají v koloně aut i tři hodiny, pěší jen pár minut

Svou zkušenost popsali například manželé z Ostravy, kteří se tam na test vydali ve středu ráno.



„Problém byl už s tím, že jsme od lékaře nedostali konkrétní čas, na který se má žena dostavit,“ líčí Ostravan, který si vzal volno v práci, aby mohl odvézt nemocnou manželku. Na informace v odběrovém místě se nedovolal, telefon byl nedostupný.

„Nakonec jsem se od zdravotníků dozvěděl, že na přesný čas se tam už dlouho nehraje. Že máme přijet, ale připravit se na to, že budeme několik hodin sedět v autě. A že dopravu organizuje policie, tak se máme řídit jejími pokyny,“ dodal muž.

Jeho žena už několik dní ležela se silným nachlazením a bolestí hlavy. Sama by auto řídit nezvládla a cestu hromadnou dopravou také ne.



Ve středu v sedm hodin ráno tedy manželé vyjeli autem z okrajové části města na druhý konec Ostravy do Poruby. Asi o dvacet minut později zůstali stát v koloně. Už u auly VŠB-Technické univerzity v ulici 17. listopadu.

„Pomalu, přískokem vpřed, jsme se sunuli dopředu. U Domova sester jsem zjistil, že za ním nemohu odbočit vpravo. Podle pokynů policie jsme pokračovali rovně, tam se otočili a zařadili na konec kolony aut čekajících ve frontě na testy. To trvalo dalších 25 minut. Pak jsme čekali ještě přes dvě hodiny, než se žena dočkala testu,“ popisuje muž, který pozoroval i konflikt mezi nervózními řidiči.

Policisté usměrňující dopravu pouštějí do ulice i auta, která chtějí jen projet kolem nemocnice. Jenže občas toho někdo zneužije a vklíní se do fronty u vjezdu do areálu.

Konflikty řidičů řeší strážníci

„Řidiči aut, mezi které se takový chytrák postavil, vystoupili a hádali se s ním. Nejvíc se zlobila žena, kterou předběhl, bouchala mu do auta. Situaci nakonec vyřešili strážníci. Donutili předbíhajícího řidiče odjet a zařadit se na konec fronty,“ dodává Ostravan.

Podle něj není situace dobře vyřešená. Pro nemocné lidi je to velká zátěž. „Měli by přidat další odběrová místa, nebo je umístit tam, kde je pro auta více prostoru, aby kolony neblokovaly ulice, třeba na letiště,“ navrhuje s nadsázkou.

„Děláme, co můžeme. Naši lidé kmitají ve čtyřech unimobuňkách, denně odeberou kolem 900 vzorků. Pěší obvykle čekají krátce, řádově minuty, ale s auty to jinak řešit nelze. Žádáme občany o shovívavost a trpělivost,“ říká mluvčí fakultní nemocnice Petra Petlachová.

Jiné nemocnice jsou využité méně

Ve středu ráno leželo v nemocnici 80 pacientů s potvrzenou nákazou či podezřením na covid-19, z toho 24 ve vážném stavu. „Naše odběrová místa jedou denně včetně víkendu. Bylo by fajn, kdyby i další nemocnice rozšířily víkendový provoz a lékaři posílali pacienty i tam,“ míní.

Souhlasí s tím i mluvčí nemocnice v Karviné-Ráji Věra Murínová. „Nám také přibývá pacientů i testovaných. Ale naše odběrové místo zvládne až 240 testů denně a je využité asi ze 70 procent. Objednáváme do 24 hodin, pěší čekají nejdéle 15 minut, auta asi do 30 minut.“

„Podíváme se, zda se to dá nějak řešit,“ slíbil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.