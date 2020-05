Nízká cena testů některé nemocnice v kraji odradila, jiné zavedly příplatky

Radost pacientům, ale i starost zdravotnickým zařízením způsobil stát svým nařízením, že cena PCR testů na koronavirus pro samoplátce nesmí překročit 1 756 korun. Mnohé nemocnice zareagovaly tak, že komerční testování zastavily, protože by na něm prodělávaly.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje si již nemohou zajít na testy do frýdeckomístecké nemocnice či Městské nemocnice Ostrava. A leckde jinde se musí smířit s omezeným rozsahem služeb nebo s příplatky.

„Do pátku jsme nabízeli zájemcům komerční PCR testy s odběrem stěrů ve stanu za 2 900 korun. Za regulovanou cenu se nám ale nevyplatí v tom pokračovat, protože naše náklady ji převyšují a my bychom museli testování samoplátců dotovat ze svého. Komerční testování jsme proto úplně zastavili,“ uvedla mluvčí nemocnice ve Frýdku-Místku Jana Březinová.

Podotkla, že do ceny započítávají platbu za provedení testu externí laboratoří, odvoz vzorků i náklady na mzdy a materiál pro odběr vzorků i na ochranné pomůcky, jejichž součet se do částky stanovené ministerstvem zdravotnictví nevejde.

S komerčním testováním končí za těchto podmínek i Městská nemocnice Ostrava. „V tuto chvíli pouze dokončujeme PCR testování již dříve objednaných samoplátců, a to za cenu 1 700 korun, ale další zájemce už neobjednáváme,“ sdělila mluvčí zařízení Andrea Vojkovská.

V Bohumíně si zájemci připlatí za balíček služeb

Bohumínská městská nemocnice, která začala s komerčními PCR testy teprve před dvěma týdny za 2 500 korun, v nich pokračuje, ale zájemce zaplatí 2 100 korun.

„Zatím ekonomicky vycházíme, protože jsme dostali testovací sady od kraje zdarma. Regulovaná cena dvou laboratorních úkonů a odběru však rozhodně nepokrývá skutečné náklady. Řešíme to tak, že klienti si připlácejí za balíček služeb spojených s administrativou, objednáním na konkrétní čas a doprovodem na místo 340 korun. Ušetřit by mohli, kdyby přišli na místo sami, bez objednání, ale pak by tam mohli čekat třeba dvě tři hodiny,“ popsal šéf představenstva nemocnice v Bohumíně Svatopluk Němeček.

Nemocnice v Karviné-Ráji, která od 29. dubna do minulého pátku nabízela komerční PCR testy za 2 900 korun a vyhověla asi 400 zájemcům, je nyní nabízí za 1 756 korun. Stejně tak i nemocnice v Havířově či Fakultní nemocnice v Ostravě.

„Většina zdejších nemocnic bude dál i za této situace komerčně testovat, protože lidé tuto službu potřebují. Asociace krajů to řeší s ministerstvem zdravotnictví a my se snažíme připravit na druhou vlnu nákazy i tím, že do laboratoře Slezské nemocnice v Opavě pořídíme za 4,5 milionu korun výkonný přístroj, který zvládne asi 800 vzorků denně,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

V Krnově lidé mohou na odběr nově jen dopoledne

Opavská nemocnice má výhodu vlastní laboratoře, proto dál testuje beze změn. Naopak sousední krnovská musí zatím vzorky posílat do externích laboratoří a platit za to.

Proto od pondělí zkrátila dobu odběrů pro samoplátce na polovinu. Místo do 16 hodin tam mohou nyní chodit zájemci o PCR testy do 12 hodin a zájemci o rychlotesty na protilátky za 300 korun jen do 11 hodin.

„Předpokládáme, že už tento týden rozjedeme PCR testy ve vlastní laboratoři,“ nastínil mluvčí krnovské nemocnice Jiří Krušina.

V komerčním testování pokračují i privátní laboratoře. Některé také účtují poplatky navíc a AgelLab zkrátil čas odběrů v Ostravě.