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Nový Jičín povede koalice s těsnou většinou, starostou se stane Jiří Klein

Josef Gabzdyl
  12:11

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Společné foto novojičínských koaličních zastupitelů, schází jen současný místostarosta Ondřej Syrovátka (Zelení). Starostou by se měl stát Jiří Klein (pátý zleva) ze sdružení Náš Nový Jičín. (27. října 2026) | foto: Sdružení Náš Nový Jičín

Jen o jeden hlas bude v převaze nad opozicí nově dohodnutá koalice v Novém Jičíně. „Uvědomujeme si složitost takového řešení,“ poznamenal Jiří Klein ze sdružení Náš Nový Jičín. Půjde například o nutnost stoprocentní účasti na jednáních zastupitelstva.

Právě Klein, který pět let vedl novojičínskou městskou policii a nyní přes sedm let šéfuje strážníkům v Opavě, se má stát novým starostou, sedmým porevolučním.

Patnáct mandátů v devětadvacetičlenném zastupitelstvu tvoří sdružení Náš Nový Jičín (9 mandátů), koalice Zelení/Piráti/TOP 09/STAN (4 mandáty) a hnutí Víc pro Nový Jičín (2 mandáty).

Starostové Nového Jičína po roce 1990

  • 1990 – 1994 Ladislav Gróf (KSČ – OF)
  • 1994 – 2002 Pavel Wessely (KDU-ČSL)
  • 2002 – 2010 Ivan Týle (ODS)
  • listopad 2010 – únor 2012 Břetislav Gelnar (ČSSD)
  • 2012 – 2018 Jaroslav Dvořák (ČSSD)
  • 2018 – 2026 Stanislav Kopecký (ANO)

Místostarosty okresního města s více než 23 tisíci obyvateli se mají stát Lucie Tovaryšová a Andrej Droščín, oba za Zelené a spol.

Do rady se vrací Jaroslav Dvořák, který byl novojičínským starostou v letech 2012 až 2018. Ostatně právě Dvořák s Kleinem byli v minulosti společně na kandidátce za ČSSD, Klein však ze strany kvůli její spolupráci s komunisty odešel.

Klein také vysvětlil, proč nakonec není v koalici ODS ani KDU-ČSL. „S ODS jsme se míjeli programově, například zvažovali prodej jedné Hückelovy vily, což my odmítáme. KDU-ČSL zase chtělo místostarostu, ale my jsme jejich počet chtěli snížit ze tří na dva,“ vysvětlil Klein.

V opozici tak zůstalo hnutí ANO s dosavadním starostou Stanislavem Kopeckým, dále ODS, KDU-ČSL a Stačilo! s PRO.

Kopecký podle vlastních slov zůstane krajským náměstkem. „Bohužel to není tak, že městu bude vládnout vítěz Náš Nový Jičín, naopak to bude ti, co dostali mnohem menší podporu, tedy koalice Zelených, Pirátů, STAN a TOP 09. Vždyť co vím, tak vítězný Náš Nový Jičín bude mít menšinu i v radě. Nevím, jestli to je jejich nezkušeností nebo nechtějí mít odpovědnost,“ reagoval Kopecký na výsledky povolebního vyjednávání.

Novému vedená radnice přeje hodně štěstí. „A hlavně městu, obávám se, že to bude potřebovat,“ zakončil Kopecký svůj komentář. Po celých porevolučních 36 let se v Novém Jičíně dosud nestalo, aby jeden starosta vydržel déle než dvě volební období. Ačkoliv Kopecký měl k tomu poměrně blízko, nakonec se tak opětovně nestane.

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