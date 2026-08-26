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Falešný profil primátorky, smyšlená demonstrace. Těšínsko se někdo snaží rozeštvat

Josef Gabzdyl
  14:00

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Plakáty na smyšlenou protestní akci v Třinci. Akce však není ohlášená a údajný pořadatel, odborový svaz KOVO, o ní nic neví. | foto: koláž iDNES David Votruba

Lži, smyšlenky a falešná oznámení i účty se šíří sociálními sítěmi v profilech zaměřených na dění na Těšínsku. Někdo se snaží poštvat proti sobě Čechy a Poláky, přičemž rozsah kampaně přinejmenším naznačuje, že nejde o amatérské dílo.

Nejprve se objevily falzifikáty údajných diplomatických oznámení o tom, že Polsko obsadí přes 600 hektarů českého území, přičemž šokovaní Češi už prodávají své domy.

Zvláště pak údajně na Těšínsku, tedy v pohraniční oblasti, o niž Čechoslováci s Poláky v roce 1919 válčili a o devatenáct let později ji Poláci zhruba pět měsíců okupovali.

Poté se na Facebooku objevily falešné profily, například se jménem Adam Sikora, které pod slogany „Těšínsko je české“ a „Tady žijeme, tady zůstáváme“ zvou na sobotu do Třince na protestní akci. Žádné takové shromáždění ale oznámené není.

Podle našeho názoru jde o další díl ruské hybridní války, nyní chtějí rozeštvat Čechy a Poláky. Jde o jednoznačné dezinformace.

Andrea Hoffmannováostravská poslankyně a náměstkyně primátorky

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