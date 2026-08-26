Falešný profil primátorky, smyšlená demonstrace. Těšínsko se někdo snaží rozeštvat

Nejprve se objevily falzifikáty údajných diplomatických oznámení o tom, že Polsko obsadí přes 600 hektarů českého území, přičemž šokovaní Češi už prodávají své domy.
Zvláště pak údajně na Těšínsku, tedy v pohraniční oblasti, o niž Čechoslováci s Poláky v roce 1919 válčili a o devatenáct let později ji Poláci zhruba pět měsíců okupovali.
Poté se na Facebooku objevily falešné profily, například se jménem Adam Sikora, které pod slogany „Těšínsko je české“ a „Tady žijeme, tady zůstáváme“ zvou na sobotu do Třince na protestní akci. Žádné takové shromáždění ale oznámené není.
Podle našeho názoru jde o další díl ruské hybridní války, nyní chtějí rozeštvat Čechy a Poláky. Jde o jednoznačné dezinformace.