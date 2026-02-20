Těšínský Ferda Mravenec těší malé diváky už třicet let. Tančí i zpívá

Petra Sasínová
  12:35
Představení Těšínského divadla pro děti Ferda Mravenec slaví sedmistou reprízu. Muzikál podle knihy Ondřeje Sekory, který nastudoval tvůrčí tým české scény pod vedením režiséra Karola Suszky v roce 1994, se zařadil mezi nejúspěšnější inscenace v celorepublikovém měřítku.
Těšínské divadlo hraje muzikál Ferda Mravenec už třicet let. V únoru 2026 se...

Těšínské divadlo hraje muzikál Ferda Mravenec už třicet let. V únoru 2026 se konala jeho 700. repríza. | foto: Těšínské divadlo

Těšínské divadlo hraje muzikál Ferda Mravenec už třicet let. V únoru 2026 se...
Těšínské divadlo hraje muzikál Ferda Mravenec už třicet let. V únoru 2026 se...
Těšínské divadlo hraje muzikál Ferda Mravenec už třicet let. V únoru 2026 se...
Těšínské divadlo hraje muzikál Ferda Mravenec už třicet let. V únoru 2026 se...
5 fotografií

„V rámci jednoho regionálního divadla jde o zcela obdivuhodný výsledek,“ potvrzuje Alena Hrádková z Divadelního ústavu.

Například šest set uvedení měl Sluha dvou pánů Národního divadla v Praze s Miroslavem Donutilem v hlavní roli.

K největším rekordmanům patří inscenace Hrdý Budžes s Barborou Hrzánovou nebo Shirley Valentine se Simonou Stašovou, které mají okolo tisíce repríz.

Ferda Mravenec oslavil devadesátiny. Původně byl vandal, ochmelka a násilník

Naprostým fenoménem bylo představení pražské Laterny Magiky Kouzelný cirkus ze sedmdesátých let s počtem repríz šest a půl tisíce.

V rolích optimistického, statečného a vynalézavého Ferdy Mravence s červeným puntíkovaným šátkem na krku, brouka Pytlíka a mnoha dalších hmyzích postav se vystřídala spousta herců, kteří nehráli jen v Českém Těšíně. Jde totiž o mimořádně úspěšný zájezdový titul, který znají diváci z celé země.

Těšínské divadlo hraje muzikál Ferda Mravenec už třicet let. V únoru 2026 se konala jeho 700. repríza.
Těšínské divadlo hraje muzikál Ferda Mravenec už třicet let. V únoru 2026 se konala jeho 700. repríza.
Těšínské divadlo hraje muzikál Ferda Mravenec už třicet let. V únoru 2026 se konala jeho 700. repríza.
Těšínské divadlo hraje muzikál Ferda Mravenec už třicet let. V únoru 2026 se konala jeho 700. repríza.
5 fotografií

„Síla inscenace spočívá ve výpravnosti a výrazné hudební složce se spoustou chytlavých melodií. Navíc Ferda v době svého vzniku opravdu frčel. Děti ho znaly i z televize,“ vysvětluje obchodní ředitelka Těšínského divadla Kateřina Mertha.

Zájezdový provoz byl náročný zvláště kvůli dětským hercům ve věku devět až patnáct let, kterých v představení hraje asi patnáct.

„Děti se musely omlouvat ze školy, často s nimi na zájezdové šňůry jezdily i maminky,“ dodává Mertha.

Vedle režiséra Karola Suszky se o atraktivitu představení výrazně zasloužili výtvarník Josef Rozbroj a skladatel a textař Lešek Wronka.

Sekorův Ferda Mravenec je nejspíš holka, ukazuje na výstavě entomolog

„Maminky s dětmi i babičky s vnoučaty si dodnes společně s Ferdou zpívají písničky, které Wronka složil,“ říká Mertha.

Slavnostní sedmistou premiéru odehraje soubor v sobotu ve tři odpoledne.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce

Slávističtí fotbalisté se radují z gólu na hřišti Karviné.

Slávističtí fotbalisté v duelu 22. ligového kola zvítězili v Karviné 3:1 a druhé Spartě, která v neděli večer nastoupí proti Hradci Králové, odskočili na čele tabulky na rozdíl osmi bodů. Po pauze...

Bezcitný otčím surově utýral tříletého chlapečka, za vraždu dostal 18 let

Před ostravským soudem stanul Tomáš S. kvůli surové vraždě tříletého chlapce.

Krajský soud v Ostravě poslal na 18 let do vězení Tomáše S. za vraždu tříletého chlapečka. Jako jeho otčím ho na ubytovně v Bruntálu opakovaně surově bil i jinak trestal. Hoch měl na tělíčku neustále...

Policisté zasahovali u lékaře, za kterým zřejmě jezdily polské ženy na potrat

Ještě nenarozené dítě uvnitř dělohy. (1965)

Kriminalisté v úterý zasahovali v areálu Bílovecké nemocnice, která patří Moravskoslezskému kraji. Redakci iDNES.cz to potvrdilo několik lidí včetně ředitele nemocnice Josefa Zajíce. Ten ale...

V Česku napadlo až 15 cm sněhu. Problémy měli hlavně v Moravskoslezském kraji

Zimní počasí se vrací do Moravskoslezského kraje, náledí komplikuje dopravu...

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem 15 centimetrů. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), před...

Byznys s potraty. Zdravotníci čelí obvinění, že kšeftovali s nelegálními zákroky

Premium
Ilustrační snímek

Ženského lékaře Marka Rozbroje, který provozuje gynekologické ambulance v Ostravě, Havířově a Bílovci, zadrželi v úterý kriminalisté. A ve čtvrtek odpoledne jej soudce poslal do vazby. Současně s...

Lidl Outlet se stěhuje do Ostravy. První zákazníky přivítá už v březnu

Lidl přestěhuje outletovou prodejnu z pražských Štěrbohol do Olomouce.

Outletová prodejna Lidl se již potřetí stěhuje. Tentokrát si pro svůj koncept se spotřebitelským zbožím vybrala moravskoslezskou metropoli Ostravu. V pondělí 2. března v 9 hodin zakotví v areálu...

20. února 2026  12:51

Těšínský Ferda Mravenec těší malé diváky už třicet let. Tančí i zpívá

Těšínské divadlo hraje muzikál Ferda Mravenec už třicet let. V únoru 2026 se...

Představení Těšínského divadla pro děti Ferda Mravenec slaví sedmistou reprízu. Muzikál podle knihy Ondřeje Sekory, který nastudoval tvůrčí tým české scény pod vedením režiséra Karola Suszky v roce...

20. února 2026  12:35

Biatlon se stříkačkou, skeleton na vozíku. Olympijské video z třinecké porodnice baví

Třinecká porodnice natočila video s osobitým předváděním olympijských disciplín

Dalšími z řady recesních videí s olympijskou tématikou se staly záběry z porodnice třinecké nemocnice. S podtitulem „Se správným týmem dokážete cokoliv“ v něm zdejší zaměstnanci vtipnou formou...

20. února 2026  11:35

Budoucnost ostravské kolonie Bedřiška? Spolek znovu požádá o zastavení demolic

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

Architekti, politici, úředníci, právníci, znalci i zástupci obyvatel osady Bedřiška v Ostravě – Mariánských Horách po takřka celý čtvrtek diskutovali o budoucnosti této lokality. Tamní radnice...

20. února 2026  8:38

Moták o dvacítce: Přijít a chtít něco měnit? To je blbost. Zanďoura hrát nebudeme

Trenér Zdeněk Moták z Třince.

Cvičí více než dříve, posiluje zádové svalstvo a po patnácti letech vytáhl i hokejovou výstroj. Vypral ji, vyspravil a na led chodí se starou gardou. Zdeněk Moták, nový kouč reprezentační dvacítky,...

20. února 2026  7:47

Byznys s potraty. Zdravotníci čelí obvinění, že kšeftovali s nelegálními zákroky

Premium
Ilustrační snímek

Ženského lékaře Marka Rozbroje, který provozuje gynekologické ambulance v Ostravě, Havířově a Bílovci, zadrželi v úterý kriminalisté. A ve čtvrtek odpoledne jej soudce poslal do vazby. Současně s...

19. února 2026  19:42

Muž chtěl podvodníkům předat 600 tisíc, zachránil ho kamarád policista

Policista v Ostravě dopadl kurýra kybernetických šmejdů

Štěstí v neštěstí měl muž z Ostravy, který se málem stal obětí podvodníků. Už jim byl ochoten předat 600 tisíc korun, když ještě před tím napsal kamarádovi policistovi. Ten zrovna cvičil v posilovně...

19. února 2026  15:20

Případ urážek romských fotbalistů od Baníkovců policie odložila, viníky nenašla

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Kriminalisté odložili případ fotbalových fanoušků z Ostravy, kteří v listopadu ve vlaku údajně rasisticky uráželi malé romské fotbalisty. Incident policisté vyšetřovali pro podezření z trestného činu...

19. února 2026  11:57,  aktualizováno  14:45

Proboha, kde jsou trenky?! Ústí si je půjčilo od Opavy a pak ji v nich porazilo

Stejný sponzor? Nikoli. Ústečtí basketbalisté (v modrém) nastoupili v Opavě ve...

Něco tady neladí! Módní policie by si na ústeckých basketbalistech smlsla, ale vypůjčené trenky od soupeře jim přinesly štěstí. Středeční ligovou bitvu v Opavě v nich totiž vyhráli 88:81, svoje...

19. února 2026  10:11

Stresíky z Ligy mistrů už Bendu přešly: Za sezonu mám ty nejlepší zážitky

Pablo Crer a Jiří Benda (zleva) ze Lvů Praha blokují smeč Kamila Semeniuka z...

Čtyři roky byl věrný mužstvu Black Volley Beskydy, dva roky odolával různým nabídkám, ale až před touto sezonou vyměnil ostravské mužstvo za pražské. Reprezentační smečař Jiří Benda se upsal Lvům...

19. února 2026  8:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zámek v Bílovci bude mít nové lákadlo, dosud nepřístupné podzemí

Středověký suterén zámku táhne návštěvníka hlouběji do útrob sklepních prostor,...

Další etapu obnovy letos čeká renesanční zámek v Bílovci. Stavbaři začnou asi v polovině roku upravovat dosud nepřístupné prostory v prvním podzemním podlaží rozlehlé trojkřídlé budovy, jejíž...

19. února 2026  7:12

Tři mrtví při střetu v závratné rychlosti, řečí čísel jsou ale silnice bezpečnější

Úklid obchvatu Opavy po tragické nehodě, při které zemřeli tři lidé a dva se...

Na silnicích Moravskoslezského kraje bylo v roce 2025 klidněji a bezpečněji. Jak vyplývá ze statistiky Policie ČR, stalo se méně nehod a klesl také počet obětí dopravních kolizí. Tabulky ale ukázaly...

18. února 2026  16:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.