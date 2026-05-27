Unikát na česko-polské hranici. Těšínské divadlo se pyšní terasou s hvězdárnou

  12:28
Těšínské divadlo v Českém Těšíně se opětovně může pyšnit velkou neobvyklostí. Součástí renovované budovy jsou i hvězdárna a střešní terasa. Oba prostory jsou novou součástí Těšínského divadelního a kulturního centra (TDKC).
Hvězdářskou kopuli má na své střeše jen jedno české divadlo - v Českém Těšíně. (27. května 2026) | foto: Těšínské divadlo

Mnoho různých nejen kulturních akcí se uskuteční také na střešní terase...
Těšínské divadlo v Českém Těšíně se otevřelo po rok a půl trvající rozsáhlé...
„Terasa i hvězdárna nabídnou nejen pozorování noční oblohy, ale také komorní kulturní programy, koncerty, autorská čtení, filmové projekce či workshopy,“ sdělila mluvčí divadla Zuzana Martinčík Glacová.

Těšínské divadlo je jediné v Česku, které má hvězdářskou kopuli. Ta už ale jako skutečná hvězdárna sloužit nebude, původní astronomické zařízení totiž bylo odvezeno.

Pozorování oblohy bude možné s pomocí přenosných dalekohledů a projektoru.

Nově otevřená střešní terasa s kapacitou až šedesát lidí bude sloužit koncertům a autorským večerům i tematickým přednáškám a pozorování oblohy. Hvězdárna nabídne komorní prostor pro 38 návštěvníků a umožní pořádání divadelních představení, projekcí, workshopů nebo prezentací.

„Divadlo je obvykle místem, kde divák prožije silný okamžik během jedné inscenace. Tady ale vznikl prostor, který žije neustále. Lidé sem mohou přijít za kulturou, za setkáním, za inspirací i za obyčejným zastavením a pohledem na noční oblohu,“ konstatoval ředitel Těšínského divadla Petr Kracik.

„Krásné. Kultura nezůstává jen na jevišti“

Patronka otevíracího večera, herečka a moderátorka Tereza Kostková, ocenila poetiku celého projektu i propojení kultury s atmosférou hvězdné oblohy. „Je krásné, když kultura nezůstává jen na jevišti,“ uvedla při slavnostním otevření.

Součástí otevření je výstava fotografa Martina Podžorného, která návštěvníkům nabízí snímky noční oblohy a vesmírných scenérií. Expozice vznikla speciálně pro Těšínské divadlo. První akce pro veřejnost bude na střešní terase 31. května.

Rozsáhlá oprava Těšínského divadla skončila loni v prosinci. Trvala 18 měsíců a stála 139 milionů korun. Výsledkem je vznik kreativního TDKC, které propojuje profesionální divadelní provoz, vzdělávací programy a komunitní aktivity (podrobně zde).

Těšínské divadlo vzniklo v roce 1945. Českou scénu o šest let později doplnila polská. Loutková scéna Bajka je součástí divadla od roku 2008. Těšínské divadlo je jediným profesionálním divadlem v Česku, jehož součástí jsou tři umělecké soubory hrající ve dvou jazycích.

To souvisí se silnou polskou menšinou na Těšínsku. Divadlem prošlo mnoho hereckých osobností jako Květa Fialová, Bořivoj Navrátil či Josef Somr.

