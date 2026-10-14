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Teplárny pokračují v odchodu od uhlí, nové technologie naplno spustí za tři roky

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  8:52

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Elektrárna v Ostravě - Třebovicích společnosti Veolia | foto: veolia.cz

Další krok k ukončení spalování uhlí ve dvou velkých teplárnách Moravskoslezského kraje má za sebou společnost Veolia Energie. V Karviné uhlí nahradí kombinace zemního plynu a tuhých alternativních paliv, teplárna v ostravských Třebovicích vsadí na plyn a odpadní teplo. Nové technologie by měly být v provozu od roku 2029.

V Karviné, kde má stávající uhelné kotle nahradit nový, multipalivový, už firma získala rozhodnutí krajského úřadu, že nepotřebuje podstupovat kompletní proces EIA (posouzení vlivu na životní prostředí – pozn. red.).

Na přechod k plynu se firma chystá i v ostravské Elektrárně Třebovice. Začátkem října zveřejnily úřady v systému EIA záměr výstavby dvou paroplynových cyklů a nové parní turbíny v Elektrárně Třebovice, která je největším zdrojem tepla v Ostravě.

Místo uhlí plyn. Teplárny v kraji se proměňují, využívají kogenerační jednotky

„Základem řešení bude kombinace paroplynového cyklu a tepelných čerpadel využívajících odpadní teplo. Zemní plyn bude tvořit přibližně 70 procent energetického mixu, zbytek zajistí odpadní teplo,“ vysvětlil Jakub Tobola, obchodní ředitel skupiny Veolia, s tím, že klíčové technologie chce společnost nainstalovat do roku 2030.

Teplárna v Karviné chce využívat nový multipalivový kotel, odpůrci záměru však říkají, že to je jenom jiný název pro spalovnu.

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Podmínkou je však vybudování nové plynové přípojky společností NET4GAS z Děhylova. Po dokončení by měly emise oxidu uhličitého v Elektrárně Třebovice klesnout asi o polovinu a spotřeba neobnovitelných zdrojů energie o 30 procent.

Karvinská teplárna zásobuje teplem a teplou vodou přibližně 50 tisíc domácností v Karviné a Havířově. Společnost chce definitivně ukončit spalování uhlí do konce roku 2029.

Poslední čtyři uhelné kotle má nahradit multipalivový kotel spalující tuhá alternativní paliva a biomasu, nová parní turbína a doplňkové plynové zdroje.

Se spalováním uhlí je konec, z třebovické teplárny už mizí i chladicí věž

Druhá etapa modernizace si podle Veolie vyžádá více než 9,4 miliardy korun. „Po jejím dokončení v roce 2029 klesnou emise CO 2 o 200 tisíc tun. To odpovídá ročním emisím 47 tisíc osobních aut,“ uvedl Miroslav Zajíček, ředitel pro strategii a regulaci skupiny Veolia Energie.

Stavba a instalace nových technologií jsou plánovány na roky 2027 a 2028, jejich postupné uvádění do provozu má pokračovat až do roku 2029.

16. dubna 2026
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